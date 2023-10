Hiina "Suur roheline müür" loob märkimisväärse süsiniku neeldaja, näitavad uuringud

By

Hiina kolme põhjaosa metsastamisprogramm (TNAP), tuntud ka kui "Great Green Wall", on olnud edukas kõrbestumise vastu võitlemisel ja keskkonna parandamisel. Hiina Teaduste Akadeemia Rakendusökoloogia Instituudi Hiina teadlaste poolt hiljuti ajakirjas Ökoloogilised protsessid avaldatud uuringust selgub, et TNAP on loonud ka olulise süsiniku neeldamise.

1978. aastal algatatud TNAP on maailma suurim ökoloogiline taastamisprojekt, mis hõlmab Kirde-, Põhja-Kesk- ja Loode-Hiina kuivi ja poolkuivaid piirkondi. Kasutades kaugseire pilte, samuti välivaatlusi ja riiklikke metsainventuuri andmeid, hindasid teadlased süsinikuvarude suurenemist biomassis, pinnases ja nn ökoloogilise mõjuga süsinikku, mis viitab süsiniku sidumisele, mis tuleneb metsastamise tõttu vähenenud mullakadudest. .

Uuring näitas, et kogu metsaga kaetud ala TNAP projekti aladel kasvas ligikaudu 221,000 1978 ruutkilomeetrilt 379,000. aastal ligikaudu 2017 47.06 ruutkilomeetrini 0.843. aastal. Viimase nelja aastakümne jooksul on TNAP aidanud kaasa süsiniku neeldamisele 1978 miljonit tonni süsinikku. aastal. Lisaks suurenes maapealses ja maa-aluses biomassi süsiniku neeldaja 2.08 miljardilt tonnilt 2017. aastal XNUMX miljardi tonnini XNUMX. aastal.

Teadlased rõhutavad "ökoloogilise efektiga süsiniku" tähtsust, mis moodustas ligikaudu 16% kogu süsiniku neeldamise suurenemisest. See viitab sellele, et ökoloogilised mõjud mängivad olulist rolli süsinikuvarude jaotumise määramisel kaitstavates metsades. Uuringus rõhutatakse, et süsiniku neeldajate hindamisel ja süsinikuga seotud mudelite väljatöötamisel ei tohiks tähelepanuta jätta metsastamise ökoloogilistest mõjudest tulenevat süsiniku sidumise kasu.

See uuring on võrdlusaluseks riiklike ökoloogilise taastamise projektide väärtuse hindamiseks süsiniku neeldamise võime ja ökosüsteemi funktsioonide hindamise osas. See näitab Hiina "Suure rohelise müüri" olulist mõju mitte ainult keskkonna parandamisele, vaid ka süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele.

Allikas: Hiina Teaduste Akadeemia, DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8