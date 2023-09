Hiina käivitas konkursi Kuu kosmosesõidukite nimetamiseks

Hiina kutsub avalikkust üles pakkuma nimesid kahele kosmoselaevale, mis mängivad otsustavat rolli riigi plaanis saata Kuule astronaudid enne 2030. aastat. Hiina mehitatud kosmoseagentuur (CMSA) on algatanud konkursi, kutsudes inimesi üles esitama nimesid mehitatud kuu maandur ja uue põlvkonna meeskonnaga kosmoselaev.

CMSA on täpsustanud, et valitud nimed peaksid kajastama inimeste kosmoselendudega seotud põhiväärtusi ja elemente ning rõhutama Hiina teadmisi intelligentse tootmise vallas. Konkurss kestab 30. septembrini ja agentuur valib pärast eelvalikut 10 nime. Eelnimetatud nimedele avatakse veebihääletus, mille lõpliku valiku teeb lennunduse ja kirjanduse ekspertidest koosnev ülevaatemeeskond.

Hiina on juba katsetanud uue põlvkonna meeskonnaga kosmoselaeva, mis peaks 2027. aastal läbima täieliku katselennu, kasutades raketti Long March 10. Kuu maanduri kohta on saadaval vähem teavet, kuid aruanded näitavad, et see kaalub umbes 57,320 XNUMX naela ja koosneb maandumismoodulist ja tõukejõumoodulist. See maandur on mõeldud kahe astronaudi transportimiseks Kuu pinnale ja tagasi Kuu orbiidile.

Missiooniks on vaja kaks raketi Long March 10 starti. CMSA välja antud üksikasjalikud animatsioonid visualiseerivad maandurit, kosmoselaeva ja missiooni kavandatud edenemist.

See algatus võimaldab avalikkusel osaleda riigi ambitsioonikas eesmärgis – Kuu uurimisel. Selle eesmärk on kaasata ja inspireerida Hiina elanikke, edendades rahvuslikku uhkust ja kosmoseprogrammi omanditunnet. Konkurss peegeldab Hiina pühendumust oma kohaloleku edendamisele kosmoseuuringutes ja loodab valitud nimedega tabada oma saavutuste olemust.

