Hiina avalikustas ambitsioonika pikaajalise päikesesüsteemi uurimisplaani

Hiina avalikustas hiljuti oma Kuu ja süvakosmose uurimise missioonide ajakohastatud tegevuskava, mis sisaldab üksikasjalikke plaane järgmiseks seitsmeks aastaks. Hiina uurimistööde keskmes on Chang'e Kuu-uuringute programm, mille missioonid ulatuvad Kuule naasmise näidismissioonidest kuni teiste päikesesüsteemi taevakehade uurimiseni.

Hiina plaani üks tipphetki on Chang'e 6 missioon, mis on kavandatud 2024. aastaks. See on Hiina teine ​​​​robotite proovide tagastamismissioon Kuule, mille eesmärk on hankida pinnase- ja kivimiproove Kuu kaugemast servast ning tuua need tagasi. Maale. Eeldatakse, et missiooni käigus kogutakse umbes kaks kilogrammi proove, mis annab teadlastele väärtuslikku teavet Kuu pinna kohta.

Hiina tulevaste Kuu-missioonide hulka kuuluvad ka Chang'e 7, mis keskendub Kuu lõunapooluse uurimisele ja veejää otsimisele, ning Chang'e 8, mis testib eelseisva Rahvusvahelise Kuu-uuringute jaama jaoks in situ ressursside genereerimist.

Lisaks Kuu-missioonidele uurib Hiina oma Tianweni missioonidega ka teisi päikesesüsteemi kehasid. Tianwen-2 on missioon asteroidi ja komeeditaolise asteroidi uurimiseks, Tianwen-3 aga Marsile naasmise näidismissioon. Tianwen-4 aga uurib Jupiterit ja Jovia süsteemi.

Nende missioonide toetamiseks käivitab Hiina releesatelliidi Queqiao-2, mis pakub tsislunaarseid sidevõimalusi. See satelliit on Chang'e 7 ja 8 missioonide ajal hädavajalik andmete edastamiseks Maale Kuu kaugemalt.

Lisaks valmistub Hiina Tiangongi kosmosejaama meeskonna järgmiseks rotatsiooniks, Shenzhou 17 start on kavandatud oktoobrisse. See missioon hõlmab uut meeskonda ja jätkab kosmosejaama tegevust.

Kuigi Hiina on teinud suuri edusamme oma kosmoseuuringutes, on esinenud ka tagasilööke. Jilin-1 Gaofen-1B kasulikku lasti kandva raketi Gushenxing-04 hiljutine start lõppes tõukejõuprobleemide tõttu ebaõnnestumisega. See toimub pärast mitmeid edukaid starte, sealhulgas sõjalise luuresatelliitide Yaogani seeriat.

Hiina ambitsioonikas pikaajaline päikesesüsteemi uurimisplaan näitab tema pühendumust laiendada oma kohalolekut Maast väljapoole. Keskendudes Kuu- ja süvakosmose missioonidele, soovib Hiina anda väärtuslikke teadmisi ja edusamme kosmoseuuringute valdkonnas.

