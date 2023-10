Hiina teadlased ehitavad maailma suurimat kummitusosakeste detektorit

Hiina teadlased töötavad troopilise süvamere neutriinoteleskoobi, tuntud ka kui TRIDENT või "Ookeani kellu", ehitamise kallal. See massiivne detektor asub 11,500 XNUMX jala kõrgusel Vaikse ookeani lääneosa pinnast. Selle eesmärk on jälgida kummitusosakeste, mida nimetatakse neutriinodeks, liikumist, kui need ookeani sügavuses nähtavaks muutuvad.

Neutriinod on subatomaarsed osakesed, mis läbivad meie keha iga ruutsentimeetrit kiirusega 100 miljardit sekundis. Elektrilaengu puudumise ja peaaegu nullmassi tõttu suhtlevad nad aga väga minimaalselt muu ainega. Neid tabamatuid osakesi aeglustades saavad füüsikud uurida nende päritolu, näiteks iidseid tähtede plahvatusi ja galaktilisi kokkupõrkeid.

TRIDENT tuvastab neutriinod, kasutades Maad kilbina. Ekvaatori lähedal asuva selle eeliseks on neutriinode vastuvõtmine kõigist Maa pöörlemissuundadest, tagades kogu taevavaatluse ilma pimedate kohtadeta. Neutriinosid leidub universumis arvukalt, footonite järel teisel kohal ja neid toodetakse mitmesugustes nähtustes, nagu tuumatulekahju, supernoova plahvatused ja kosmilised kiired.

Vaatamata sellele, et neutriinod on nii levinud, on neid uskumatult raske tuvastada, kuna nad suhtlevad ainega harva. Neutriinode tuvastamise katsed on keskendunud peamiselt päikeselt meile saadetud neutriinodele, kuid Maa atmosfääri tabavate kosmiliste kiirte tekitatud haruldasemad neutriinod on endiselt salapärased. Neutriinod läbivad enamikku ainetest, sealhulgas kogu planeedi, kuid aeg-ajalt võivad nad suhelda veemolekulidega. TRIDENTI detektorid, mis koosnevad enam kui 24,000 1,211 optilisest andurist, mis on jaotatud üle XNUMX merepõhja ankurdatud stringi, istuvad märkimisväärse koguse vee all, et suurendada neutriinode interaktsiooni tõenäosust.

TRIDENTi detektor ulatub 2.5 miili läbimõõduga ja katab 1.7 kuupmiili pindala, muutes selle oluliselt suuremaks ja tundlikumaks kui praegune suurim Antarktikas asuv neutriinodetektor IceCube. Teadlased kavatsevad alustada pilootprojektiga 2026. aastal, kusjuures detektor hakkab täielikult tööle 2030. aastal. TRIDENTi eesmärk on nihutada neutriinoteleskoobi jõudluse piire ja laiendada meie arusaamist astrofüüsikalistest neutriinoallikatest.

