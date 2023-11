Avastatud uued mardikaliigid: putukate suguelundite põneva maailma avamine

Teadlased tegid hiljuti entomoloogiamaailmas intrigeeriva avastuse – äsja tuvastatud mardikaliigi, millel on unikaalne pudeliavajat meenutav genitaal. See leid heidab valgust putukate suguelundite tähtsusele liikide tuvastamisel ja tekitab muret kliimamuutuste mõju pärast bioloogilisele mitmekesisusele.

Entomoloogid tuginevad suguelunditele kui erinevate putukaliikide tuvastamise peamisele tunnusele. Need elundid arenevad igal liigil erinevalt, tagades, et nad saavad paljuneda ainult sama liigi isenditega. Seetõttu on putukate suguelundite uurimine liikide täpseks kirjeldamiseks ja klassifitseerimiseks ülioluline.

Erinevate loodusmuuseumide putukate isendite kogudesse süvenedes on bioloog Aslak Kappel Hanseni ja tema kolleegide José L. Reyes-Hernándezi, Josh Jenkins Shaw ja Alexey Solodovnikovi juhitud teadlaste meeskond tuvastanud kuus uut mardikaliiki, mis kuuluvad kärsamardikate perekond Loncovilius.

Loncovilius carlsbergi, ühe äsja avastatud liigi, üks tähelepanuväärseid omadusi on mehe suguelundite eriline kuju, mis sarnaneb väga pudeliavajaga. Aastaid sõltumatuid uuringuid toetanud Carlsbergi fondi auks otsustasid teadlased selle liigi sihtasutusele pühendada. Carlsbergi fondi panus teadusprojektidesse ja instrumentide hankimine Taani loodusloomuuseumile on aidanud oluliselt kaasa uute liikide avastamisele.

Loncoviliuse mardikad on umbes ühe sentimeetri pikkused ja elavad Tšiili ja Argentina piirkondades, mis ulatuvad madalikest kuni 2600 meetri kõrguseni mägedes. Nendel mardikatel on kõigil jalgadel kleepuvad harjased, mis on ainulaadne omadus, mida teistel röövmardikatel tavaliselt ei leidu. Harjased aitavad pindade külge klammerduda ja arvatakse, et Loncovilius on selle funktsiooni kohandanud lillede ja taimestiku ronimiseks.

Kahjuks on Loncoviliuse mardikate kohta teabe nappus nende potentsiaalset tähtsust ökosüsteemis arvestades murettekitav. Kliimamuutused kujutavad neile liikidele ja nende elupaikadele täiendavat ohtu. Simulatsioonimudelid näitavad, et 2060. aastaks on nende elupaigaalade oluliste muutuste tõttu ohus kolm Loncoviliuse liiki. Muutuv kliima võib avaldada kahjulikku mõju nende mardikate populatsioonidele, mis võib viia nende vähenemiseni.

Liikide avastamise ja säilitamise kiireloomulisust ei saa üle hinnata. Kuna hinnanguliselt 85% Maa liikidest on endiselt nimetamata ja kirjeldamata, on ülioluline seada prioriteediks taksonoomilised uuringud ja liikide tuvastamine. Liikide nimetamine ja kirjeldamine on tõhusate kaitsemeetmete jaoks ülioluline, kuna see annab olulisi teadmisi loodusmaailma kohta. Ilma nõuetekohase tunnustamise ja kaitseta võivad lugematud liigid välja surra juba enne, kui neid avastatakse.

Unikaalse pudeliavaja-sarnase suguelundiga Loncovilius carlsbergi avastamine võib aidata tekitada suuremat huvi putukate maailma ja nende kaitsmise tähtsuse vastu. See, kas see õllepudelit ka avada suudab, jääb mänguliseks spekulatsiooniks, kuid selle eriline välimus lisab kindlasti putukamaailma võlu ja mitmekesisust.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Q: Miks uurivad entomoloogid putukate suguelundeid?



A: Putukate suguelundid arenevad igal liigil erinevalt ja on liikide tuvastamisel usaldusväärne tunnus. Need tagavad, et isendid saavad paljuneda ainult sama liigi liikmetega.

Q: Mis tähtsus on Loncovilius carlsbergilt avastatud pudeliavaja-sarnasel suguelundil?



A: Loncovilius carlsbergi mehe suguelundite ainulaadne kuju meenutab pudeliavajat, mistõttu teadlased pühendasid selle liigi Carlsbergi fondile, mis on sõltumatute uuringute toetaja.

Q: Mille poolest erinevad Loncoviliuse mardikad teistest röövmardikatest?



A: Loncoviliuse mardikatel on kõikidel jalgadel kleepuvad harjased, mis hõlbustavad neil pindadele klammerdumist. Teistel röövmardikatel on need harjased tavaliselt ainult esijalgadel.

Q: Milline on kliimamuutuste võimalik mõju Loncoviliuse mardikatele?



A: Simulatsioonimudelid näitavad, et kiiresti muutuv kliima võib 2060. aastaks oluliselt muuta Loncoviliuse liikide elupaiku. See ohustab nende populatsioone ja toob esile nende mardikate haavatavuse keskkonnamuutuste suhtes.

Q: Miks on liikide avastamine ja säilitamine oluline?



A: Paljud liigid jäävad tuvastamata ja kuna bioloogilise mitmekesisuse vähenemine kiireneb, surevad paljud liigid välja enne, kui neid saab piisavalt uurida ja kaitsta. Liikide nimetamine ja kirjeldamine on tõhusate kaitsemeetmete ja ökosüsteemide keerukuse mõistmise jaoks ülioluline.