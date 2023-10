Chandrayaan-4: ISRO järgmine samm Kuu uurimisel

By

India ja Jaapan teevad koostööd ambitsioonikas Kuu uurimisprojektis nimega Chandrayaan-4 missioon, mida tuntakse ka kui Lunar Polar Exploration (LUPEX) projekt. Selle Jaapani Aerospace Exploration Agency (JAXA) ja India Kosmoseuuringute Organisatsiooni (ISRO) ühise jõupingutuse eesmärk on uurida Kuu lõunapoolust.

Chandrayaan-4 missioon peaks startima 2026. aastal. ISRO vastutab Kuu maanduri ehitamise eest, mis on kulguri ja Kuu pinna vaheline ülioluline liides. JAXA seevastu jälgib missiooni käivitamist ja varustab kuukulgurit ise. Kulgur varustatakse oma uurimisülesannete täitmiseks täiustatud teaduslike instrumentidega.

Kuu lõunapooluse uurimine pakub teadlastele ja uurijatele suurt huvi, sest arvatakse, et see sisaldab väärtuslikke ressursse, nagu vesijää. Seda piirkonda uurides loodavad teadlased saada sügavama arusaama Kuu geoloogilisest ajaloost ja potentsiaalist tulevaseks inimtegevuseks.

Chandrayaan-4 missioon tugineb nii India kui Jaapani poolt läbi viidud varasemate Kuu-missioonide edule. India Chandrayaan-1 missioon käivitati 2008. aastal ja tegi olulisi avastusi, sealhulgas veemolekulide tuvastamist Kuul. Jaapani Selene missioon, mis käivitati 2007. aastal, andis samuti väärtuslikku teavet Kuu pinna kohta.

ISRO ja JAXA koostöö võimaldab jagada teadmisi, ressursse ja teaduslikke andmeid, muutes Chandrayaan-4 missiooni veelgi mõjukamaks. See on näide rahvusvahelisest koostööst, mis on vajalik kosmoseuuringute edendamiseks ja meie teadmiste laiendamiseks universumi kohta.

Kui ootame Chandrayaan-4 missiooni käivitamist 2026. aastal, võime oodata uusi põnevaid avastusi ja teadmisi Kuu lõunapooluse kohta. See India ja Jaapani ühine jõupingutus kujutab endast olulist verstaposti Kuu uurimisel ja sillutab teed tulevastele kosmoseuuringutele.

Mõisted:

– Chandrayaan-4 missioon: Lunar Polar Exploration (LUPEX) projekt, ISRO ja JAXA ühine Kuu-uuringute algatus.

– ISRO: India kosmoseuuringute organisatsioon.

– JAXA: Jaapani kosmoseuuringute agentuur.

Allikad:

- Pexels (pildi allikas)

- ANI (Chandrayaan-4 missiooni teabe allikas)