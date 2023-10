Chandrayaan-3 saatus: väljakutsed, millega Vikram Lander kuul silmitsi seisab

By

India Kosmoseuuringute Organisatsiooni (Isro) Chandrayaan-3 missioon on jõudnud lõpule, kosmoselaev viidi Kuul uinuvasse olekusse. Vikrami maandur koos kulguriga Pragyan on välja lülitatud ja jääb Kuu pinnale määramata ajaks. Kuid isegi selles uinunud olekus seisab kosmoseaparaat endiselt silmitsi mitmete ohtudega.

Üks peamisi väljakutseid, millega Vikram ja Pragyan silmitsi seisavad, on pidev mikrometeoroidide pommitamine Kuu pinnal. Need pisikesed osakesed võivad sellega kokkupõrkel kosmoselaeva kahjustada. Kuigi Kuul puudub korrosiooni põhjustav atmosfäär, kujutavad kuuöö külmad temperatuurid ja päikesekiirgus endast samuti potentsiaalseid riske.

Professor ja Manipali loodusteaduste keskuse direktor dr P. Sreekumar selgitab, et probleemi võib tekitada ka Kuu tolm. Erinevalt Maa tolmust võib Kuu tolm materjalide külge kleepuda, kuna Kuul pole õhku. See tolmu kogunemine võib potentsiaalselt mõjutada kosmoselaeva toimimist.

Nendest väljakutsetest hoolimata on Isro teadlased missiooni saavutustega rahul. Chandrayaan-3 missioon uuris edukalt Kuu lõunapoolust, piirkonda, kus arvatakse olevat vesijää. Pragyani kulgur viis läbi Kuu pinna keemilise analüüsi, kinnitades väävli olemasolu ja tuvastades muid elemente. Kulgur tuvastas ka seismilise aktiivsuse, pakkudes väärtuslikku teavet Kuu koostise ja geoloogilise aktiivsuse kohta.

Vikrami maandur seevastu sooritas edukalt humalakatse, näidates oma potentsiaali tulevastel missioonidel Kuult proovide tagastamiseks. Missiooni kogutud andmed pole mitte ainult avardanud meie arusaamist Kuust, vaid on sillutanud teed ka tulevasteks Kuu- ja planeetidevahelisteks missioonideks.

Kuigi Vikrami ja Pragyani saatus Kuul on endiselt ebakindel, on nende panus Kuu uurimisse vaieldamatu. Kui missioon on lõpule jõudnud, jäävad nad igaveseks Kuu pinnale, andes tunnistust India kosmoseuuringute püüdlustest.

Mõisted:

– Isro: India kosmoseuuringute organisatsioon

– Chandrayaan-3: Isro Kuu missioon

– Vikrami maandur: Chandrayaan-3 maanduri komponent

– Pragyani kulgur: Chandrayaan-3 kulgur

