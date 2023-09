India kosmoseuuringute organisatsioon ootab päikesetõusu Chandrayaan-3-ga suhtlemiseks

India kosmoseuuringute organisatsioon (Isro) ootab pikisilmi päikesetõusu Kuu lõunapooluse kohal, kuna see võimaldab neil luua sidet oma Chandrayaan-3 missiooni maanduriga Vikram ja Pragyani kulguriga. Kuuduo on viimased 15 päeva olnud kuuöö tõttu unerežiimis, kuid päikesevalguse saabudes Shiv Shakti punkti eeldatakse, et nende töötingimused paranevad.

Isro ametnikud on teatanud, et loodavad taastada side maanduri ja kulguriga nüüd, kui maandumiskohas on päikesetõus. See on missiooni jaoks ülioluline hetk, sest päikese poolt pakutav soojus on vajalik nii maanduri kui ka kulguri toimimiseks.

Chandrayaan-3 missioon käivitati 14. juulil 2023 ja on juba saavutanud olulisi verstaposte. See tegi Indiast neljanda riigi, mis on edukalt Kuule maandunud ja esimene riik, kes seda Kuu lõunapooluse lähedal tegi. Missiooni esmane eesmärk on uurida seda teaduslikult intrigeerivat piirkonda, mis arvatavasti sisaldab märkimisväärses koguses külmunud vett.

Maandur Vikram ja kulgur Pragyan on alates 23. augustil maandumisest teinud erinevaid katseid. Nad on mõõtnud elektronide tihedust Kuu ionosfääris ja võtnud Kuu pinna temperatuurinäidud. Kulgur jäädvustas isegi esimese pildi maandurist Kuu pinnal.

Kuuöö peatas aga tegevuse, kuna sõidukite päikeseenergial töötavad akud ei olnud piisavalt tugevad, et hoida nende süsteeme ilma päikesevalguseta töös. Isro loodab, et päikesetõusu algusega võib missioon jätkata oma murrangulisi uurimistöid, kui elektroonika on külma öö üle elanud.

Kui Isro taastab edukalt side Vikrami ja Pragyaniga, on see märkimisväärne saavutus, mis näitab nende vastupidavust ja tehnoloogilist võimekust kosmoseuuringute vallas. Päikesetõus Shiv Shakti punktis võib tähistada Kuu uurimise uue peatüki algust.

Allikad:

India Täna