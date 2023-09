Chandrayaan-3: Vikram Landeri ja Pragyan Roveri ootused ja võimalikud järeldused

By

Kuigi India Kosmoseuuringute Organisatsioon (ISRO) ootab Chandrayaan-3 maanduri Vikram ja Pragyan kulguri äratamist, on pärast kogutud andmete uurimist oodata olulisi väljavõtteid. Need leiud võivad anda väärtuslikke teadmisi Kuu pinnase kohta, millest võib kasu olla tulevastel missioonidel Kuule, sealhulgas inimuuringutega seotud missioonidel.

ISRO lülitas Vikrami maanduri ja Pragyani kulguri unerežiimi ning need ärkavad eeldatavasti 22. septembril. ISRO esimees S Somnath mainis, et lõplikke hinnanguid süsteemide käitumisele saab anda alles pärast nende ärkamist. Kuigi kogutud on märkimisväärne hulk andmeid, võib tulemuste analüüs ja tõlgendamine kesta mitu kuud või isegi paar aastat.

Physical Research Laboratory (PRL) direktor Anil Bharadwaj märkis, et praegu keskendutakse erinevate parameetrite uurimisele, nagu pinnaomadused, temperatuur, elementide koostis, seismiline aktiivsus ja pinnase pinnase tingimused. Instrumentide tehtud tähelepanekud võivad anda uusi teadmisi Kuu pealmise pinnase kohta. Instrumentidega jäädvustatud piltidelt nähtavad kulguri liikumisteed viitavad lahtisele pinnasele, mille sooned on umbes sentimeetri sügavused ja maandurijalad vajuvad pinnasesse. Missiooni edenedes sügavamale Kuu pinnasesse, muutub see eeldatavasti kompaktsemaks.

Chandrayaan-3, ISRO kolmas Kuu-missioon, startis 14. juulil Sriharikotas asuvast Satish Dhawani kosmosekeskusest. Missiooni eesmärk on arendada ja demonstreerida planeetidevahelisteks missioonideks vajalikke uusi tehnoloogiaid. Põlisrahvaste Landeri moodul (LM), Propulsion moodul (PM) ja Rover on varustatud täiustatud instrumentidega, et koguda andmeid Kuu pinna ja keskkonna kohta.

Üldiselt võivad Vikrami ja Pragyani kogutud andmed aidata kaasa teaduse edusammudele ja avada uksi edasiseks uurimiseks mitte ainult Kuu, vaid ka tulevaste inimeste kosmosemissioonide jaoks.

