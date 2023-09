ISRO eesmärk on luua kontakt Chandrayaan-3 Vikram Landeri ja Pragyan Roveriga

India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO) ootab pikisilmi kontakti loomist Chandrayaan-3 missiooni maanduriga Vikram ja Pragyani kulguriga. Hoolimata praegusest sidekatkestusest loodavad teadlased, et Kuu päeva edenedes ja pinnatemperatuuride tõustes kontakt taastatakse.

ISRO juht S Somnath on tunnistanud, et on raske ennustada, millal täpselt seadmega side luuakse. Kuigi maanduri ja kulguri poole on püütud jõuda, pole seni signaale saadud. ISRO on aga kinnitanud oma kohustust jätkata kontakti loomist.

Teadlased on taaselustamise väljavaadete suhtes optimistlikud, arvestades, et Kuu päeval on oodata kõrgemaid temperatuure, mis võivad maanduri ja kulguri töövõimet parandada. Kuigi Vikrami maandur ei läbinud samu katseid kui kulgur, et taluda ülikülma temperatuuri, viitab Pragyani ja Vikrami sarnane disain sellele, et Pragyani edukad testid peaksid kehtima ka Vikrami kohta.

Enne unerežiimile minekut olid Chandrayaan-3 instrumendid täielikult laetud ja paigutatud nii, et need jäädvustaks valgust kohe, kui Kuu päev algas. Lisaks hoiti vastuvõtjat ooterežiimis, võimaldades instrumente potentsiaalselt taaselustada ja jätkata uurimist veel 14 päeva.

Vahepeal keskendub ISRO juba tulevastele missioonidele, mille eesmärk on andmed Maale tagasi tuua. 3. septembril Vikrami maanduri sooritatud edukas hüpe tähistas olulist sammu selles suunas. ISRO ametnikud on teatanud, et Kuul tehtud katsete põhjal töötatakse välja programmid proovide Maale tagastamiseks. Kuigi selleks pole veel kindlat ajakava, tegeleb kosmoseagentuur aktiivselt oma süsteemide täiustamisega, et võimaldada tulevikus edukat tagasilendu.

Allikad:

- India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO)