Uued tõendid esitavad väljakutse traditsioonilistele jahimeeste-korjajate soorollidele

Hiljutised uuringud, mille viis läbi antropoloogiaprofessor Sarah Lacy Delaware'i ülikoolist, seab kahtluse alla pikaajalise veendumuse, et mehed olid eelajaloolistel aegadel jahimehed ja naised korilased. Lacy ja tema kolleeg Cara Ocobock Notre Dame'i ülikoolist vaatasid läbi paleoliitikumi ajastu arheoloogilised tõendid ja kirjanduse ning leidsid vähe toetust arusaamale, et rollid määrati konkreetselt igale soole. Samuti avastasid nad, et naised on füüsiliselt võimelised jahti pidama ja et mõlema soo võrdõiguslikkusest on näiteid iidsete tööriistade, toitumise, kunsti, matmise ja anatoomia vallas.

Lacy ja Ocobocki uurimused on otseses vastuolus "Jahimehe" teooriaga, mille 1968. aastal esmakordselt populariseerisid antropoloogid Richard B. Lee ja Irven DeVore. Teooria viitab sellele, et jahil oli inimese evolutsioonis ülioluline roll ja kõik jahimehed olid mehed. Lacy omistab selle teooria laialdase omaksvõtmise soolisele eelarvamusele ja loodab, et tema leidudest saab tulevaste uuringute vaikimisi lähenemisviis.

Uurimisrühm uuris ka meeste ja naiste anatoomilisi ja füsioloogilisi erinevusi, et teha kindlaks, kas need tegurid takistasid naistel jahti pidamast. Nad leidsid, et kui meestel on eelised kiirust ja jõudu nõudvates tegevustes, siis naistel oli eelis vastupidavust nõudvates tegevustes. Mõlemad tegevused olid iidsetel aegadel jahipidamiseks hädavajalikud. Meeskond tõstis selle eelise andmisel esile ka östrogeeni rolli, mis on naistel silmatorkavam.

See uus uurimus seab kahtluse alla pikaajalised veendumused soorollide kohta eelajaloolistes ühiskondades ja rõhutab vajadust varajaste inimeste, eriti naiste elu edasise uurimise järele. Lacy usub, et eelajalooliste ühiskondade uurimisel peaks vaikeeelduseks olema idee paindlikkusest ja jagatud tööjõust väikestes kogukondades.

