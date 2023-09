Füüsikud kitsendavad magnetiliste monopoolide otsimist suure hadronipõrguti andmete abil

Füüsikud on pikka aega kahtlustanud magnetiliste monopooluste olemasolu – osakesi, millel on kas põhja- või lõunapoolus ilma nende vasteta. Kuigi neid tabamatuid monopole pole veel leitud, on Large Hadron Collider (LHC) uued andmed võimaldanud teadlastel kitsendada võimalikku energiaruumi, kus võivad asuda magnetmonopolid.

Magnetmonopoolide kontseptsiooni pakkus algselt välja füüsik Paul Dirac. Ta soovitas, et magnetiliste monopoolide olemasolu oleks kooskõlas kvantmehaanikaga ja võiks selgitada laengu teatud seletamatuid omadusi. Diraci teooria kohaselt on ühe monopooli väikseim võimalik magnetlaeng 68.5 korda suurem elektroni laengust, kusjuures suuremad monopoolid on selle mitmekordsed.

1970. aastatel sai magnetiliste monopooluste otsimine hoogu juurde, kuna sellest sai peamiseks proovikiviks teooriad, mille eesmärk oli ühendada üldrelatiivsusteooria ja kvantmehaanika. Kuigi aeg-ajalt on ilmunud teateid magnetiliste monopooluste avastamise kohta, on need sageli tagasi võetud või on juhtumeid, kus on valesti teatatud.

ATLAS-i koostöö CERNis, kasutades LHC andmeid, on tuvastanud kaks võimalikku mehhanismi, mille abil prootonite vahelised suure energiaga kokkupõrked võivad tekitada kuni 4 TeV massiga magnetilisi monopole. Mõlemad mehhanismid hõlmavad virtuaalsete footonite vabastamist prootonite poolt. Ühe stsenaariumi kohaselt loob virtuaalne footon iseseisvalt magnetilise monopooli ja teise stsenaariumi korral loovad kaks footonit omavahel vastastikku monopooli. Kumbki neist stsenaariumidest taastaks Maxwelli võrrandites katkenud elektri-magnetilise topeltsümmeetria.

ATLAS otsib tõendeid magnetiliste monopooluste kohta, otsides nende detektoril laenguladestusi. Kuna monopool kannaks palju suuremat laengut kui elektronil, peaksid selle ladestused teiste subatomaarsete osakeste omadest eristuma.

Kuigi ATLAS pole veel leidnud otseseid tõendeid magnetiliste monopooluste kohta, on nende LHC andmete analüüs aastatel 2015–2018 võimaldanud neil kitsendada väikseimate monopoolide võimalikke masse ja tootmiskiirust kolm korda.

Kuigi see võib tunduda lõputu otsinguna, usub füüsikakogukond magnetiliste monopoolide leidmise tähtsusesse. Nende avastus mitte ainult ei kinnitaks nende olemasolu ennustavaid teooriaid, vaid ka nende monopoolide massid suudaksid konkureerivatel teooriatel vahet teha.

Neid leide käsitlev uurimustöö on esitatud ajakirjale Journal of High Energy Physics ja on saadaval eeltrükina saidil ArXiv.org.

Allikad:

– Phys.org

- CERN (ATLASe koostöö)

– Journal of High Energy Physics (eeltrükk)