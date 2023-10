NA64 eksperiment paljastab läbimurde tumeaine otsingus

By

CERNi NA64 eksperiment teeb suuri edusamme tumeaine otsimisel, eriti termiliste tumeaine mudelite puhul, mis hõlmavad sub-GeV osakesi. Ajakirjas APS Physical Review Letters avaldatud hiljutises väljaandes ilmnes katsest murranguline avastus: tabamatu tumeda footoni A0 vahendatud interaktsiooni tuvastamine.

Tumeaine, nähtamatu üksus, mis moodustab olulise osa universumi massist, jääb teaduse valdkonnas salapäraseks mõistatuseks. Termilise tumeaine mudelid, eriti need, mis sisaldavad sub-GeV osakesi, on selle mõistatuse lahtiharutamise püüdlustes esile kerkinud veenvate kandidaatidena.

Nende mudelite kohaselt olid tumeaine ja tavaline aine kunagi termilises tasakaalus, neutraliseerudes vastastikku samaväärse kiirusega. Universumi laienedes ja jahtudes see tasakaal aga häiriti, jättes endast maha tumeaine tiheduse jäänused. Selle olukorra paremaks mõistmiseks on vaja uut interaktsioonivormi, mis ühendab tumeainet ja standardseid mudelosakesi.

Selle interaktsiooni keskmes on tume footon A0, mis toimib vahendajana tumeaine χ ja tavalise aine vahel. Interaktsioon sõltub kineetilisest segamisterminist (ϵ / 2) F0μνFμν, kus Fμν ja F0μν tähistavad footoni ja tumedate footoniväljade pingetensoreid ning ϵ tähistab segunemistugevust.

Spontaanselt purunenud UD(0) mõõturirühmaga seotud tumedal footonil A1 on tume sidestustugevus eD. Seda sidet väljendatakse kui Lint = -eDA0μJμD, kusjuures JD tähistab tumeaine voolu. Lisaks tekitab segamistermin interaktsiooni Lint = ϵeA0μJμem A0 ja elektromagnetilise voolu Jμem vahel, kus e tähistab elektromagnetilist sidestust.

Nende keeruliste seoste mõistmine on ülioluline, kuna need loovad aluse tumeaine saladuste ja selle koostoimele osakeste füüsika standardmudeliga.

Termilise skalaari ja fermioonse tumeaine mudelite keerukuses navigeerimiseks peavad teadlased parameetriruumi hoolikalt uurima. See eeldab sub-GeV χ osakeste prognoositud olemasolu uurimist, mis võivad esineda erineval kujul: skalaar-, Majorana- või pseudo-Dirac-osakesed, mis kõik on ühendatud tumeda footoniga A0.

Annihilatsiooni ristlõike, jäänuk tumeaine tiheduse ja tumeda sidestuse tugevuse αD määravate parameetrite väärtuste määramine on selle uurimise puhul oluline. Need parameetrid annavad ülevaate tumeda footoni segunemise ϵ ja sidestuse αD vahelisest koosmõjust, valgustades tumeaine olemust.

NA64 eksperiment CERNis on GeV-i tumeaine otsingute esirinnas. Selle katse eesmärk on 100 GeV elektroni ja aktiivse sihtmärgi kokkupõrgete kaudu paljastada GeV-st madalama tumeaine saladused. Eksperimentaalne seadistus sisaldab stsintillaatoriloendureid, magnetspektromeetrit, kalorimeetreid ja erinevaid osakeste tuvastamiseks ja iseloomustamiseks mõeldud detektoreid.

Magnetspektromeeter on võtmekomponent, mis võimaldab täpselt rekonstrueerida sissetuleva elektroni impulsi muljetavaldava 1% täpsusega. Koos selliste detektoritega nagu Micromegas ja põhutoru kambrid annab katse põhjalik arusaamine osakeste vastastikmõjudest.

Sub-GeV tumeaine otsimisega kaasnevad aga väljakutsed, eriti seoses taustsignaalidega, mis võivad soovitud avastusi varjata. Nende taustaallikate hulka kuuluvad dimuonikadud, valesti märgistatud μ, π, K lagunemine, põgenevad neutraalid ja neutraalsete hadronite läbitungimine. Teadlased kasutavad nende taustsignaalide leevendamiseks uuenduslikke tehnikaid, kasutades valikukriteeriume, mida toetavad simulatsioonid ja andmeanalüüs, et tuvastada ja tagasi lükata soovimatud signaalid.

Statistiline analüüs mängib tumeaine mõistmise püüdlustes üliolulist rolli. Täiustatud tehnikate abil on teadlased kindlaks määranud segamistugevuse ϵ ülempiirid, tuues päevavalgele väärtuslikke teadmisi. Katse NA64 tulemused on kehtestanud 90% usaldustaseme välistamispiirid ϵ jaoks, paljastades keeruka seose ϵ ja A0 massi vahel. Need tulemused võivad meie arusaama tumeainest ümber kujundada, avades uusi võimalusi uurimiseks ja uurimiseks.

NA64 katse tulemuste tagajärjed ulatuvad laborist kaugemale, pakkudes piiranguid termilise tumeaine mudelitele. Madala massiga tumeaine osakeste (y; mχ) ja (αD; mχ) parameetritasandid annavad ülevaate väljakutsetest, millega teatud tumeaine stsenaariumid silmitsi seisavad, ja motiveerivad edasist uurimist.

Iga läbimurdega jõuame lähemale tumeaine mõistatuse lahtiharutamisele ja universumi sügavamale mõistmisele.

