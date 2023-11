Uued ülevaated tumeaine otsingust: tumedate footonite uurimine suures hadronite põrgatis

By

Tumeaine osakeste otsimine on põnev uurimisvaldkond, kus teadlased uurivad erinevaid lähenemisviise tabamatu aine saladuste lahtiharutamiseks. Selles otsingus on esile kerkinud kaks peamist strateegiat, millest igaüks annab ainulaadse ülevaate tumeaine olemusest. Esimene meetod hõlmab osakeste jälgimist, mis möödudes loomulikult lagunevad. Neutriino observatooriumid, nagu IceCube, on selles lähenemisviisis aidanud kaasa, kuid seni pole olulisi leide avastatud. Teine lähenemisviis hõlmab osakeste kokkupõrget osakeste kiirendis, näiteks CERNi kuulsas Large Hadron Collideris (LHC).

CERNi uusim ettevõtmine püüab heita valgust tumeaine osakeste olemasolule, uurides tumedate footonite intrigeerivat valdkonda. Need hüpoteetilised osakesed on osa üldistatud teooriatest, mis laiendavad osakeste füüsika standardmudelit. Kontseptsioon viitab sellele, et kui tumeaine suhtleb iseendaga, peaks sellel olema elektromagnetilises jõus footonitele ja tugevas jõus gluoonidele analoogsed jõukandja bosonid. Neid tumeaine jaoks kavandatud jõukandjaid tuntakse tumedate footonitena.

Osakeste füüsika traditsioonilises mudelis seostatakse footoneid elektromagnetilise jõuga ja neil on võtmeroll sellistes protsessides nagu radioaktiivne lagunemine. Samamoodi eeldatakse, et tumedad footonid mõjutavad konkreetsete osakeste, näiteks müüonide lagunemist ja nende magnetmomenti. Hiljutine uuring vihjas isegi tumedate footonite võimalikule mõjule müüonite magnetmomendile.

LHC-s Compact Muon Solenoidi (CMS) katse käimasolev kolmas käik esindab uusimat ettevõtmist tumedate footonite kohta tõendite otsimisel. Uuring keskendub nähtuse avastamisele, mida nimetatakse "nihutatud müüoniteks", mille puhul vaadeldakse müüone, mis pärinevad suure energiaga osakeste kokkupõrke üldisest lähedusest, mitte täpsest kokkupõrkepunktist. Selle omapärase nähtuse võib seostada tuvastamatute tumedate footonitega, mis tekkisid esialgse kokkupõrke ajal ja mis seejärel lagunevad tuvastatavateks müüoniteks.

Selle jooksu esialgsed leiud pole aga avastanud ühtegi ümberasustatud müüoni juhtu, mis viitab tumedate footonite puudumisele. Kuigi edasised vaatlused võivad anda erinevaid tulemusi, seavad need tulemused tumedate footonite võimalikule olemasolule täiendavaid piiranguid. See kaudsete tõendite muster tumeaine püsimise kohta, samas kui otsesed tõendid jäävad tabamatuks, on olnud selles valdkonnas läbiv teema.

Kuna teadlased jätkavad väsimatut püüdlust tumeaine saladuste lahendamise poole, pakuvad LHC-s tehtud uuringud lootust täiendavate vihjete avastamiseks. Kuigi otsesed tõendid tumeaine kohta võivad praegu olla tabamatud, on tumedate footonite ja muude võimaluste uurimine endiselt ülioluline, et süvendada meie arusaamist sellest mõistatuslikust kosmilisest olemusest.

