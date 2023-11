"Teismeliste" galaktikate üllatav kuumus ja keemiline koostis

Hiljutine uuring, mida juhtis Northwesterni ülikooli astrofüüsikute meeskond, kasutades NASA James Webbi kosmoseteleskoopi (JWST), on paljastanud põnevaid teadmisi galaktikate maailmast nende teismeeas. Need leiud, mis avaldati ajakirjas The Astrophysical Journal Letters, heidavad valgust galaktikate keemilisele koostisele nende kujunemisfaasis, pakkudes sügavamat arusaama universumi arengust.

Teadlased keskendusid galaktikatele, mis tekkisid noorukieas kaks kuni kolm miljardit aastat pärast universumi sündi. Seda konkreetset etappi iseloomustavad kõrgemad temperatuurid ja ootamatu raskete elementide, sealhulgas nikli olemasolu – element, mida on tavaliselt raske tuvastada. Avastades nikli ja muude elementide olemasolu, pakub uuring väärtuslikku teavet galaktika evolutsiooniprotsessi kohta.

Northwesterni ülikooli füüsika ja astronoomia abiprofessori Allison Stromi juhitud põhjaliku uuringu eesmärk on mõista transformatsioone ja kasvu, mida galaktikad kogevad universumi 14 miljardi aastase ajaloo jooksul.

Austatud astronoomi Cecilia Payne-Gaposchkini järgi nime saanud CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) uuring kasutab JWST-d, et analüüsida kaugete galaktikate kiirgavat spektraalset valgust. See "keemiline DNA" analüüs võimaldab teadlastel saada ülevaate galaktikate arengufaasidest ja teha ennustusi nende edasise arengu kohta. Uuringud mängivad olulist rolli tervikliku arusaamise loomisel galaktikate küpsemisest aja jooksul.

Uuringu läbiviimiseks jälgis meeskond 33 tunni jooksul 30 kauget galaktikat. Kombineerides 23 galaktika andmeid, lõid nad koondpildi, mis parandas nende arusaamist nendest taevakehadest. Komposiitspektrid näitasid mitme elemendi, nagu vesinik, heelium, lämmastik, hapnik, räni, väävel, argoon ja eriti nikkel, olemasolu.

Üks uuringu peamisi avastusi on see, et nende teismeliste galaktikate temperatuur on uskumatult kõrge, ületades 13,350 24,062 kraadi Celsiuse järgi (XNUMX XNUMX kraadi Fahrenheiti järgi). Need temperatuurid ületavad tunduvalt galaktikates tavaliselt täheldatut, rõhutades galaktikate ainulaadseid keemilisi ja füüsikalisi omadusi nende noorukieas.

NASA, Pittsburghi sihtasutuse ja teaduse arendamise uurimiskorporatsiooni toetatud uuringu andmed pärinevad kosmoseteleskoobi teadusinstituudi Mikulski kosmoseteleskoopide arhiivist ja WM Kecki vaatluskeskusest. See koostöö tõstab esile ühiseid jõupingutusi astronoomilistes uuringutes ja sünergilist lähenemist universumi mõistmisele.

Kuna JWST andmete analüüs jätkub, ootame täiendavaid ilmutusi ja keerukamat arusaamist galaktilisest evolutsioonist ja meie universumit kujundavatest põhiprotsessidest. See uuring kinnitab veel kord kaasaegsete teleskoopide tähelepanuväärseid võimeid ja rõhutab jätkuvat teadmiste ja teadusuuringute otsimist astrofüüsika valdkonnas. See rõhutab koostöö olulisust meie universumi mõistmise piiride nihutamisel.

FAQ

Mis on CECILIA uuring?

CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) uuring on astronoom Cecilia Payne-Gaposchkini järgi nime saanud uurimisprojekt. See uurib kaugete galaktikate kiirgavat spektraalset valgust ja aitab teadlastel mõista nende keemilist koostist, arenguetappe ja tulevast evolutsiooni.

Mida näitas uuring teismeliste galaktikate kohta?

Uuring avastas, et galaktikates on teismeeas ootamatult kõrge temperatuur ja raskete elementide, sealhulgas nikli ebatavaline esinemine. Need leiud annavad väärtuslikku teavet galaktika evolutsiooni protsessist selles olulises etapis.

Kuidas uuring läbi viidi?

Teadlased jälgisid 33 tunni jooksul kokku 30 kauget galaktikat. Kombineerides 23 galaktika andmeid, lõid nad liitpildi, mis andis nendest taevakehadest põhjalikuma ülevaate. Komposiitspektrite analüüs näitas erinevate elementide olemasolu, andes valgust "teismeliste" galaktikate keemilisele koostisele.

Millised on selle uuringu tagajärjed?

Uuring aitab kaasa meie teadmistele galaktilise evolutsiooni kohta ja universumi üldise arengu mõistmisele. Avastades galaktikate ainulaadsed omadused nende noorukieas, saavad teadlased ülevaate meie universumit kujundavatest keerulistest protsessidest. Uuring rõhutab ka ühiste jõupingutuste tähtsust kosmose mõistmise edendamisel.