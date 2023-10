Maalihete mõistmine ja leevendamine: vajalik ettevõtmine

Maalihked on muutunud korduvaks katastroofiks, mille tagajärjeks on palju inimohvreid ja vara kogu maailmas. Neid sündmusi on võimendanud inimtegevus ja nende mõju keskkonnale. Kui looduslikud maalihked on suhteliselt haruldased, on inimtegevused, nagu metsade raadamine, kaevandamine, jäätmete ebaõige kõrvaldamine ja planeerimata infrastruktuuri arendamine, muutnud pinnase maalihketele vastuvõtlikumaks.

Erinevalt loodusõnnetustest, nagu üleujutused või maavärinad, ei ole maalihked täiesti loodusnähtused. Inimese sekkumine keskkonna kahjustamise ja maastike muutmise näol on mänginud olulist rolli maalihkete esinemise suurendamisel. Tänapäeval, mil oleme tunnistajaks kuumuse tugevnemisele ja kliima muutumisele, on maalihete oht muutunud veelgi suuremaks.

Üks maalihkeid soodustavaid põhitegureid on mulla koostis. Indias Nagalandis on savine pinnas/kivim maalihete suhtes eriti tundlik. Kuival hooajal on seda tüüpi pinnas kõva nagu kivi, mistõttu on raske kaevata. Kui aga tugevad vihmad mulda küllastavad, muutub see pehmeks ja kergesti maalihketele kalduvaks. Spetsiifiliste puude, näiteks tamme, istutamine, millel on kõrge veeimavus, võib aidata leevendada maalihkeid nendes haavatavates piirkondades.

Lisaks võib sõidukite, rongide, lennukite ja isegi hüdroelektrijaamade tekitatud vibratsioon maapinda nõrgendada, tekitades pragusid ja auke, mis võimaldavad vett sisse imbuda. Ka maavärinad on sagenenud, aidates kaasa maalihkekatastroofidele.

Selle kasvava murega tegelemiseks on ülioluline võtta ennetavaid meetmeid maalihkete leevendamiseks. Sobivate puuliikide istutamine tee äärde aitab stabiliseerida pinnast ja imada liigset vett. Näiteks tammepuud on sügavalt juurdunud ja suudavad vastu seista sellistele loodusõnnetustele nagu orkaanid ja taifuunid. Neil on ka võime vett imada, muutes need ideaalseks valikuks maalihkete leevendamiseks.

Piirkondades, kus maalihked kujutavad endast märkimisväärset ohtu, nagu Nagaland, on hädavajalik, et teedeehitusprojektid hõlmaksid nende puude samaaegset istutamist. Infrastruktuuri arendamisega seotud valitsusasutused ja ettevõtted peaksid selliste strateegiate elluviimise prioriteediks seadma, et tagada maalihkete pikaajaline leevendamine.

Mõistes maalihete põhjuseid ja tagajärgi ning rakendades tõhusaid meetmeid, nagu puude istutamine, saame töötada selle nimel, et minimeerida nende katastroofide laastavat mõju inimeludele ja varadele.

Allikad:

- "Maalisheid Nagalandis ja leevendamise viisid": [Allikas]

– „Kagu-Aasias esineb maalihkeid rohkem”: [Allikas]