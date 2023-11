Kanada astronautide ülesanded: kosmoseuuringute uus ajastu

Kanada on sisenemas uude põnevasse kosmoseuuringute faasi, teatades kolmapäeval, 22. novembril astronautide ülesannetest. Kanada Kosmoseagentuur (CSA) korraldab otseürituse oma peakorteris Montreali lähedal Quebecis. See sündmus, mis toimub samaaegselt erinevatel platvormidel, sealhulgas YouTube'is ja Facebookis, paljastab Kanada astronautide uusimad missioonid.

Varem hoiti astronautide identiteeti ja nende ülesandeid kuni sündmuse toimumiseni vaka all. Seekord on aga üks põhitõde, mida teame kindlalt: missioonideks on saadaval kolm aktiivset CSA astronauti. Nende hulka kuuluvad arst David-Saint Jacques, kes veetis aastatel 204–2018 rahvusvahelises kosmosejaamas 19 päeva, tuleteadlane Jenni Sidey-Gibbons, kes oli kõlblik oma esimesele kosmoselennule, ja Joshua Kutryk, sõjaväepiloot, kes on samuti sobiv oma esimesele kosmoselennule. kosmoselend.

Üks asi, mida me teame, on see, et üks CSA astronaut Jeremy Hansen on juba määratud NASA Artemis 2 missioonile, mis peaks lendama ümber Kuu 2024. aasta lõpus. Hanseni ülesanne näitab Kanada olulist panust rahvusvahelistesse kosmoseprogrammidesse. Alates 1970. aastate lõpust on Kanada aidanud kaasa robootika pakkumisele NASA missioonidele, alates kosmosesüstiku Canadarmist kuni Canadarm2 ja rahvusvahelise kosmosejaama Dextrenini. Vastutasuks robootikatöö eest saab Kanada osa teadusest ja astronaudikoha ISS-is.

Kuid Kanada osalus kosmoseuuringutes laieneb kaugemale ainult robootikast. Kanadarm3 hiljutine lubadus NASA Gateway projektile ja vastastikuse mõistmise memorandum Axiom Space'iga sillutavad Kanada astronautidele teed tulevastele Kuu-missioonidele ja lühiajalistele missioonidele ISS-il, mida juhivad endised NASA astronaudid.

Kuigi Kanada astronautide võimalused on piiratud riigi väikese kosmoserahastamise maksubaasi tõttu, tähistab see teadaanne harvaesinevat juhust, kus mitu CSA astronauti saavad sama aja jooksul ülesandeid. Kanada jaoks on käes põnev aeg, kuna see hõlmab uut kosmoseuuringute ajastut ja tugevdab oma positsiooni rahvusvaheliste kosmoseprogrammide võtmeisikuna.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kes on aktiivsed CSA astronaudid? Praegu missioonideks saadaval olevad aktiivsed CSA astronaudid on David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons ja Joshua Kutryk. Mis on Artemis 2 missioon? Artemis 2 missioon on NASA juhitud missioon, mis lendab ümber Kuu. CSA astronaut Jeremy Hansen on juba sellele missioonile määratud. Mis on Canadarm3? Canadarm3 on Kanada poolt välja töötatud järgmise põlvkonna robotkäsi NASA Gateway projekti jaoks, mille eesmärk on rajada Kuu lähedale kosmosejaam. Mis on Axiom Space? Axiom Space on Houstonis asuv ettevõte, mis juhib lühiajalisi missioone ISS-ile, kasutades kosmoselaeva SpaceX Crew Dragon. Kanada on sõlminud Axiom Space'iga vastastikuse mõistmise memorandumi võimalike lühiajaliste missioonide jaoks.