Canadarm3: Kanada panus Kuu uurimisse

By

Kanada kosmoseagentuur (CSA) teeb oma uusima loominguga Canadarm3 edusamme rahvusvahelises kosmoseuuringutes. Kanada endise doktorandi Jamil Shariffi poolt välja töötatud Kanadarm3 on autonoomne süsteem, mis koosneb kahest robotkäest, mis kinnitatakse NASA Gateway kosmosejaama külge Kuu orbiidil. See murranguline missioon annab pikema ülevaate Kuu pinnalt, mis muidu oleks Maalt kättesaamatu.

Canadarm3 on CSA eelmise robotkäesüsteemi Canadarm uusim versioon. Algse Canadarmi tellis NASA 1970. aastatel, et nende kosmosesüstikutelt lasti maha laadida. Sellest ajast peale on Canadarm saavutanud mitmeid saavutusi, sealhulgas satelliitide orbiidile saatmine, triivivate satelliitide jäädvustamine remondiks, astronautide kosmoseskäikude abistamine ja Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) kokkupanemine. Canadarm suudab minimaalse elektrienergiaga tõsta üle 30,000 XNUMX kilogrammi.

Kuigi Canadarm lõpetas oma viimase missiooni 2011. aastal, ehitas CSA uue versiooni nimega Canadarm2. 2 meetri pikkune Canadarm17 teostab ISSi ümbruses hooldustöid, liigutab varusid ja astronaute ning saavutab "kosmilisi saaki", dokkides sissetulevaid mehitamata laevu. See on loodud töötama autonoomselt ja võib kosmoses viibides oma osi asendada.

Canadarm3 on kosmoseuuringute oluline verstapost, kuna see ühineb Kuu orbiidil kosmosejaamaga Gateway. Gateway stardib 2025. aastal ja toimib esimese kosmosejaamana Kuu orbiidil. Selle eesmärk on võimaldada Kuu pinna vaatlusi, mõista väljaspool Maa magnetvälja viibimise mõju tervisele, katsetada uusi tehnoloogiaid ja olla hüppelauaks tulevastele Marsi-missioonidele. Canadarm3 aitab Gateway pardal hooldust, sõidukite haldamist, sõidukite püüdmist ja mitmesuguseid muid ülesandeid. Selle täiustatud AI-võimalused võivad isegi võimaldada tal täita mitte-käsitsi ülesandeid ja optimeerida ressursside kasutamist.

Vastutasuks nende panuse eest Gateway missioonile on CSA-l võimalus korraldada ärilisi kosmosetegevusi, teaduslikke demonstratsioone ja saata Kuule Kanada astronaute. Tegelikult on Jeremy Hansen osa Artemis II missiooni meeskonda, mis teeb temast esimese Kanada astronaudi, kes lendab Kuule.

Canadarmi robotid mitte ainult ei laienda Kanada kohalolekut kosmoses ja süvendavad meie teadmisi universumist, vaid edendavad ka robootika edusamme, millel on Maal praktilisi rakendusi. Nendes süsteemides kasutatav tehnoloogia on sillutanud teed uuendustele tervishoius, nagu neuroArm, esimene robot, mis on võimeline MRI-masina sees neurokirurgiaid tegema.

Allikad:

– Kuu orbiidile siseneb Kanada kosmoseagentuuri uusim robotkäesüsteem

– Kanada kosmoseagentuuri veebisait