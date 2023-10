Koosteteooria mõistmine: evolutsiooni ja füüsika liidese uurimine

Evolutsiooni ja füüsikat peetakse sageli kaheks eraldiseisvaks valdkonnaks, kuid hiljutised prestiižsetes ajakirjades avaldatud artiklid on püüdnud neid distsipliine ühendada. Üks neist dokumentidest on aga kritiseeritud selle halva kirjutamise ning evolutsiooni ja füüsika vahelise seose vääresitamise pärast.

Halvasti kirjutatud artikkel tutvustab koosteteooriat, mis annab ülevaate looduslikest tingimustest, mis võimaldavad kombinatoorset keemiat ja keerukate molekulide genereerimist. Kuid autorid, kes on keemikud, väidavad ekslikult, et füüsika ja bioloogia on kokkusobimatud. Tegelikkuses ühildub evolutsioon täielikult füüsikaga ja seda on tunnustatud juba pikka aega.

Assamblee teooria esitab raamistiku, mille eesmärk on "objekti" mõiste uuesti määratleda seoses füüsikaseadustega. Teooria viitab sellele, et objektid võivad hõlmata füüsilisi üksusi, nagu aatomid, aga ka mittefüüsilisi mõisteid, nagu inimkeeled ja meemid. Siiski ei suuda artikkel seda teooriat piisavalt selgitada, tekitades segadust ja takistades arusaamist.

Assamblee teooria paremaks mõistmiseks aitab see mõelda sellele keemiast. Kujutage ette, et viskate lihtsate kemikaalide segu kokku ja jälgite reaktsioone. Tulemuseks on tavaliselt polümeeride kombinatsioon, millest igaüks on kokku pandud lihtsate kemikaalide juhuslikust paigutusest. Kuid tegelikkuses täheldame sageli piiratud arvu väga eelistatud kombinatsioone. See on sarnane sellega, kuidas evolutsioon valib tohutust potentsiaalsest populatsioonist piiratud arvu funktsionaalseid valke.

Assamblee teooria teeb ettepaneku, et mis tahes molekulide populatsiooni saab vaadelda kokkupanekuks vajalike minimaalsete etappide arvu ja olemasolevate koopiate arvu tulemusena. See tunnistab, et lõplikku populatsiooni mõjutavad varajaste kokkupanekuetappide ajalugu ja juhuslikkus. Teooria on kasulik juhuslikult kokkupandud polümeeride ja ühe monomeeri mitmest koopiast moodustatud polümeeride kvantitatiivseks eristamiseks.

Kuigi koosteteoorial on potentsiaalseid rakendusi, on oluline tunnistada selle piiranguid ja vältida evolutsiooni ja füüsika vahelise seose väära esitamist. Evolutsioon on kooskõlas füüsikaseadustega ja seda saab mõista olemasolevates raamistikes.

