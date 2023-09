Ookeanide potentsiaal süsinikdioksiidi säilitamiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks

By

Maa ookeanid katavad märkimisväärse osa Maa pinnast, ligikaudu 70%, ja neil on võime säilitada süsinikdioksiidi, kasvuhoonegaasi, mis aitab kaasa kliimamuutustele. Teadlased uurivad põhjalikult ookeanide süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise võimet, püüdes mõista süsiniku sidumise dünaamikat ja potentsiaali.

USA geoloogiateenistus (USGS) ja selle partnerid viivad läbi uuringuid, et uurida süsiniku säilitamise erinevaid aspekte ookeanides. Nende uuringute eesmärk on kindlaks teha, kuidas süsinik ookeanidesse siseneb, praegu seotud süsiniku kogust, suurendatud püüdmise potentsiaali ja süsiniku piiramise kestust. Lisaks uurivad teadlased teatud mineraalide rolli ladustamisprotsessi tõhustamisel ja ookeanide hapestumise leevendamisel.

USGS-i üks fookusvaldkond on loodete märgaladelt ookeanidesse transporditav süsinik. Loodete märgalad on ühenduslüli maa ja mere vahel ning nende piirkondade taimed neelavad atmosfäärist süsinikdioksiidi. Osa sellest süsinikust ladestub taimede juurtes ja pinnases, osa aga kandub merevette. Ülejäänud süsinik eraldub süsinikdioksiidina tagasi atmosfääri. Selle süsiniku liikumise uurimine annab väärtuslikku teavet ookeanide hapestumise leevendamise kohta.

Teises USGS-i juhitud projektis uuritakse mineraalse oliviini lisamise potentsiaali rannikualadele, et suurendada süsiniku ladustamist ookeanides. Oliviin neelab teadaolevalt looduslikult süsihappegaasi ja seda saab viia rannikualadele helerohelise liiva kujul. Teadlased uurivad, kuidas oliviin muudab merevee keemiat ja kas see suudab tõhusalt koguda ja säilitada märgaladelt vabanenud süsinikdioksiidi.

Need teaduslikud ettevõtmised mängivad otsustavat rolli maakorralduse ja ranniku taastamisega seotud valitsuste, organisatsioonide ja eraüksuste otsuste tegemisel. Ookeanide süsiniku salvestamise võimaluste mõistmine aitab planeerida infrastruktuuri, tegeleda merepinna tõusu ja erosiooniga ning hinnata strateegiaid atmosfääri süsiniku vähendamiseks.

USGS kasutab süsinikuvahetuse mõõtmiseks erinevaid meetodeid, sealhulgas läbipaistvaid silindrikambreid, et jälgida gaasivahetust ökosüsteemide ja atmosfääri vahel. Sensortehnoloogiat kasutatakse veevoolu mõõtmiseks märgalade ja ookeani vahel ning vee keemia analüüsimiseks. Kombineerides need mõõtmised satelliidipiltidega, saavad teadlased hinnata süsiniku liikumist märgaladel ja süsiniku ladustamise potentsiaali ookeanides.

Koostööpartnerlused on nende teadusuuringute jaoks hädavajalikud. USGS töötab koos föderaalasutuste, akadeemiliste institutsioonide ja tööstuspartneritega, et laiendada teadmistebaasi ja edendada süsinikdioksiidi sidumise innovatsiooni. Partnerid, nagu National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service ja Woods Hole'i ​​okeanograafiaasutus, annavad põhjalike uuringute hõlbustamiseks teadmisi ja ressursse.

Üldiselt avavad teadlased ookeanide süsihappegaasi säilitamise potentsiaali uurides uksi tõhusatele kliimamuutuste leevendamise strateegiatele. Märgalade ja ookeanide rolli mõistmine süsinikuringes aitab kaasa terviklikule lähenemisviisile inimtegevusest põhjustatud süsinikuheite ja kliimamuutuste käsitlemiseks.

Mõisted:

– Süsinikdioksiidi sidumine: süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise protsess, et leevendada selle atmosfääri eraldumist.

– Ookeani hapestumine: Maa ookeanide pH pidev langus, mille põhjuseks on peamiselt süsinikdioksiidi neeldumine atmosfäärist.

– Oliviin: mineraal, mis neelab loomulikult süsihappegaasi ja mida saab kasutada süsinikdioksiidi säilitamiseks ookeanides.

