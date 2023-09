India kosmoseaparaat Aditya L1, mis on varustatud päikesepõletuste ja CME-de käsitlemiseks

Riiklik lennundus- ja kosmoseamet (NASA) jagas hiljuti kaadreid oma kosmoseaparaadist Parker Solar Probe, mis läbib võimsa koronaalmassi väljutamise (CME) pilve. See CME on tugev väljatõrjumine Päikese kroonist, mis võib potentsiaalselt kahjustada satelliite ja kosmoseaparaate. Kuna India kosmoselaev Aditya L1 peaks jõudma sihtkohta nelja kuu pärast, tekib mure CME võimaliku mõju pärast missioonile.

Nendele hirmudele vaatamata on Aditya L1 kosmoselaeval kaks eelist, mis võivad aidata tal sellistele vahejuhtumitele vastu seista. Esiteks asub see Päikesest märkimisväärsel kaugusel, erinevalt NASA Parker Solar Probe'ist, mis läheneb Päikesele 6.9 ​​miljoni kilomeetri kaugusel. Aditya L1 seevastu asub Maast umbes 1.5 miljoni kilomeetri kaugusel. See ruumiline erinevus võib pakkuda kõrgemat kaitsetaset.

Lisaks on Aditya L1 kosmoselaev varustatud spetsiaalsete sulamite ja ainetega, mis on loodud kaitsma seda kosmosega seotud ohtude eest, nagu äärmuslik kiirgus ja CME pilved. See funktsioon tagab, et kosmoselaev on hästi ette valmistatud Päikese lähedusega seotud võimalike riskide käsitlemiseks.

Aditya L-1 on India avatav päikesemissioon ja hiljuti, 15. septembril, lõpetas oma neljanda Maaga seotud manöövri. India Kosmoseuuringute Organisatsiooni (ISRO) ja kuue muu riikliku instituudi vahelise koostöö eesmärk on uurida Päikese fotosfääri, kromosfääri ja koroonat. kasutades täiustatud elektromagnetiliste osakeste ja magnetvälja detektoreid.

Tänu oma tugevale disainile ja kaitsemeetmetele on Aditya L1 kosmoseaparaat hästi paigutatud, et aidata oluliselt kaasa meie arusaamisele Päikesest ja selle käitumisest. See missioon on India kosmoseuuringute programmi jaoks ülioluline samm, mis näitab riigi tehnoloogilist võimekust ja pühendumust teadusuuringutele.

Allikad:

- artikli allikas