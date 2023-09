Kaamelämblike põnev maailm: nende evolutsiooniliste saladuste paljastamine

By

Kaamelämblikud, keda sageli nimetatakse "tähelepanuta jäetud ämblikulaadseteks nõbudeks" või "tuuleskorpioniteks", ei ole tegelikud ämblikud, vaid teatud tüüpi ingverivärvi skorpionid. Need tähelepanuväärsed olendid on lummanud nii teadlasi kui ka entusiaste oma agressiivsuse, erakordse jooksukiiruse ja kuivas keskkonnas arenemise võimega. Hoolimata nende kurikuulsusest on nende evolutsiooniajaloo tervikliku mõistmise puudumine jätnud paljud küsimused vastuseta.

Kuid murranguline uuring pealkirjaga "Ei jäetud enam tähelepanuta: Solifugae kõrgema taseme suhete filogenoomiline lahendamine" on valgustanud kaameli ämblikke ümbritsevaid saladusi. Prof Prashant Sharma Wisconsini-Madisoni ülikoolist ja dr Efrat Gavish-Regevi Jeruusalemma Heebrea ülikoolist juhitud uurimus tähistab olulist verstaposti nende mõistatuslike ämblikulaadsete mõistmisel.

Kasutades täiustatud sekveneerimistehnoloogiaid ja ainulaadset geneetilist andmekogumit, on uuring ületanud varasemad väljakutsed kaameli ämblike eristamisel ja uurimisel. Teadlased suutsid luua kõigi aegade esimese kõikehõlmava kaameli ämblike molekulaarpuu ehk fülogeneesi. See läbimurre mitte ainult ei liigita need olendid ümber kahte uude rühma, vaid tõstab esile ka tänapäevaste genoomitehnikate tähtsuse raskesti mõistetavate organismide saladuste lahtiharutamisel.

Uuringu üks peamisi leide on kahe peamise kaameli ämblikurühma olemasolu Ameerikas, mis pärinesid suuremast rühmast, mis arenes välja troopilistes piirkondades. Uuring näitas ka, et kaameli ämblikud alustasid oma evolutsiooni teekonda umbes 250–300 miljonit aastat tagasi Permi perioodil. Mandrite lagunemine ja suur väljasuremissündmus umbes 66 miljonit aastat tagasi mängisid olulist rolli nende põnevate olendite evolutsiooni kujundamisel.

Dr Gavish-Regev väljendas oma elevust leidude üle, väites, et nende töö on toonud kaameli ämblikud varjust välja ja fülogenoomilise analüüsi valgusesse. Äsja väljapakutud allüksused loovad kindla aluse tulevastele uuringutele selles valdkonnas ja suurendavad veelgi meie väärtust meie planeedi bioloogilise mitmekesisuse vastu.

Üldiselt on see murranguline uuring paljastanud kaameli ämblike evolutsiooni saladused, valgustades nende ajalugu ja suhteid. Täiustatud genoomitehnikate kasutamine sillutab teed nende intrigeerivate olendite edasiseks uurimiseks, mis lõppkokkuvõttes süvendab meie arusaamist bioloogilisest mitmekesisusest ja evolutsiooniteadusest.

Allikad:

– Prof Prashant Sharma, Wisconsini-Madisoni Ülikool

– Dr Efrat Gavish-Regev, Jeruusalemma Heebrea Ülikool