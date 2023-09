Iirimaa võib kogeda vapustavat virmalist

Iiri tähevaatlejatel võib olla 23. septembril võimalus näha silmapaistvat virmalisi. Septembri pööripäev võib tuua kaasa suurejoonelise aurora borealis'e esitluse, eriti Põhja-Iirimaa maapiirkondade rannikul. Samuti on võimalus, et tuled võivad olenevalt ilmastikutingimustest olla nähtavad ka muudes piirkondades, sealhulgas Mayos, Ashbourne'is ja Dublinis. Virmalistel on pimestavad rohelised, roosad ja punased toonid, mis tulenevad osakestest, mis interakteeruvad Maa atmosfääriga.

Ajakirja Astronomy Ireland toimetaja David Moore selgitas, et pööripäev suurendab virmaliste nägemise tõenäosust, kuna Maa on kallutatud päikese poole. Kuigi vaikne päike võib välistada igasuguse võimaluse seda nähtust näha, võib isegi tagasihoidlik plahvatus päikese käes pööripäeva ajal vallandada aurora kuvamise. Moore soovitas, et Iirimaa põhjarannikul elavatel inimestel oleks parem vaade, kuna nad saavad vaadata Atlandi ookeanile ilma, et kauguses olevad linnatuled segaksid.

Moore hoiatas siiski, et kogu ekraani vaatlemisel ei peaks liiga palju lootma, kuna see sõltub suuresti ilmastikutingimustest. Iirimaa ettearvamatu ilm põhjustab sageli pilvkatet, mis võib vaadet takistada. Sellegipoolest on riigis selge taeva aeg ning viimane ilmaprognoos 23. septembriks viitab vihmaperioodile järgnenud selge taeva võimalusele. See annab lootust Iirimaa tähevaatlejatele, kes ootavad pikisilmi pimestavat etendust oma öötaevas.

Allikad: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann