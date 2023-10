Täiustatud pildistamine annab ülevaate California Long Valley kaldeerast

Caltechi teadlased on kasutanud täiustatud pildistamistehnikaid, et uurida kõrgendatud seismilist aktiivsust Californias Long Valley Calderas, uinuvas supervulkaanis. Viimastel aastakümnetel on see Ida-Sierra Nevada mägede piirkond kogenud maavärinaid ja maapinna inflatsiooni, kusjuures maapind on nende episoodide ajal tõusnud umbes pool tolli aastas.

Professor Zhongwen Zhani juhitud uurimisrühm koostas väga üksikasjalikke maa-aluseid pilte Long Valley kaldeerast, mis tungis kuni 10 kilomeetri sügavusse maakoore. Nende leiud avaldati 18. oktoobril ajakirjas Science Advances. Piltidelt selgub, et vulkaani magmakambrit katab kristalliseerunud kivimi tahkunud kaas, mis tekkis vedela magma jahtumisel ja tahkumisel.

Nende maa-aluste piltide genereerimiseks kasutasid teadlased tehnikat, mis hõlmab maavärinate seismiliste lainete mõõtmist. Nad kasutasid kiudoptilisi kaableid, mis on sarnased Interneti-teenuste jaoks kasutatavatele, et teha seismilised mõõtmised, kasutades meetodit, mida nimetatakse hajutatud akustiliseks anduriks (DAS). 100-kilomeetrine kaabel, mida nad kasutasid Long Valley Caldera pildistamiseks, oli samaväärne 10,000 XNUMX ühekomponendilise seismomeetri pikkusega.

18 kuu jooksul registreeris meeskond enam kui 2,000 seismilist sündmust, millest enamik olid liiga väikesed, et inimesed seda tunneksid. See uuring tähistab esimest korda, kui DAS-i abil on tehtud nii sügavaid ja kõrge eraldusvõimega pilte. Varasemad lokaalset tomograafiat kasutanud uuringud keskendusid ainult madalale maa-alusele keskkonnale umbes 5 kilomeetri sügavusel või hõlmasid suuremat ala madalama eraldusvõimega.

"Kuigi me ei usu, et piirkond valmistub järjekordseks supervulkaanipurskeks, võib jahutusprotsess vabastada piisavalt gaasi ja vedelikku, et põhjustada maavärinaid ja väikeseid purskeid," selgitab professor Zhan. Näiteks 1980. aasta mais koges Long Valley Caldera neli maavärinat magnituudiga 6.

Meeskonna tulevikuplaanid hõlmavad 200-kilomeetrise kaabli kasutamist, et minna veelgi sügavamale maakoore, ulatudes umbes 15-20 kilomeetri sügavusele. See võimaldab edasi uurida kaldeera magmakambrit, mida sageli nimetatakse selle "peksuvaks südameks". DAS-tehnoloogia kasutamine selles uuringus tõstab esile selle potentsiaali parandada meie arusaamist maapõue dünaamikast ka teistes piirkondades.

Allikad:

– Scitech Daily

– Teaduse edusammud