Long Valley kaldeera hiljutise tegevuse mõistmine

Teadlased on juba mitu aastakümmet jälginud California idaosas Sierra Nevada mägedes asuvat Long Valley Calderat pideva seismilise aktiivsuse ja maapinna deformatsiooni tõttu. Kaldeera, mis on uinunud supervulkaan, koges vägivaldset purset 760,000 XNUMX aastat tagasi. Hiljutise tegevuse põhjuse väljaselgitamiseks viisid Caltechi teadlased läbi üksikasjaliku uuringu kaldeera maa-aluse struktuuri kohta.

Täiustatud pildistamistehnikaid kasutades suutsid teadlased luua kõrge eraldusvõimega pilte maakoorest kuni 10 kilomeetrit kaldeera all. Need pildid näitasid, et hiljutine seismiline aktiivsus on tingitud vedelike ja gaaside vabanemisest, kui piirkond jahtub ja settib. Jahutusprotsess võib põhjustada maavärinaid ja väikseid purskeid, kuigi see ei viita peatsele supervulkaanipurskele.

Uuring näitas, et kaldeera all olevat magmakambrit katab kristalliseerunud kivimi kõvastunud kaas, mis tekkis vedela magma jahtumisel ja tahkumisel. See näitab, et magmakamber ei ole praegu märkimisväärse surve all, mis viitab veelgi sellele, et supervulkaanipurse on lähitulevikus ebatõenäoline.

Kuigi hiljutine tegevus ei põhjusta otsest muret, on oluline, et teadlased jätkaksid Long Valley Caldera jälgimist, et paremini mõista pinna all toimuvaid protsesse. See uuring annab väärtusliku ülevaate supervulkaanide käitumisest ja võib aidata kaasa varajase hoiatamise süsteemide väljatöötamisele võimalike pursete eest.

Allikad:

– Teaduse edusammud (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adi9878