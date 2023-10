Astronaudid võivad väljakutsete ületamiseks sõita sulanud kuutolmul

Kui astronaudid Kuule naasevad, seisavad nad silmitsi paljude väljakutsetega, sealhulgas kiirgus, temperatuurikõikumised ja ohtlik kuutolm. Kuu pinna läbimise probleemi lahendamiseks uurib Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) ideed kasutada suure energiaga lasereid tolmu sulatamiseks ja tahkete sõidupindade loomiseks.

Apollo 11 missioon seisis silmitsi ebakindlusega kuutolmu sügavuse ja koguse osas, mis kujutas endast maandumisel uppumisohtu. Kuigi maanduri tolmuanduri sondid hoidsid ära kõik uppumisjuhtumid, tekitas tolm siiski probleeme Kuu pinna lühiajalises uurimises. Seetõttu on tulevaste missioonide jaoks ülioluline peenele tolmule lahenduse leidmine.

Tolmu paigal sulatades püüab ESA luua karastatud sõidupindu, mis taluvad karmi Kuu keskkonda. NASA modelleerimine näitab, et suuremate kosmoselaevade maandumine võib tekitada märkimisväärses koguses tolmu, mis võib kahjustada maandujate pindu. Seega võib tolmu sulatamise ja tahkete pindade moodustamise võime neid probleeme vältida.

ESA programm PAVER (regoliidi suure ala paagutamiseks tee sillutamine) on uurinud selle lähenemisviisi potentsiaali. Kontrollitud katsetes, kus kasutati simuleeritud kuuregoliiti, kasutati tolmu sulatamiseks 12-kilovatist CO2 laserit, mille tulemuseks oli sile, klaasjas pind, mis võiks olla Kuu teede, maandumisalade ja töötsoonidena.

Suure energiatarbega laserite kasutamine maise liiva sulatamiseks tahkete sõidupindade jaoks pakuti välja 1933. aastal, kuid seda ei rakendatud kunagi. Kuid Kuul on in situ ressursside arendamine ülioluline, muutes selle kontseptsiooni teostatavamaks. Selle asemel, et Kuule tuua süsinikdioksiidi laser, soovitab ESA, et Kuu päikesevalgust võiks kontsentreerida kompaktse Fresneli läätse abil, et saavutada samaväärne sulamine.

Hiljutine PAVERi tulemusi kirjeldav dokument tõstab esile päikeseenergia ja kuu regoliidi otsese kättesaadavuse Kuul, muutes regoliidi paagutamise või sulatamise elujõuliseks lähenemisviisiks. Uuringus loodud proovide survetugevused varieerusid vahemikus 56.19 kuni 216.29 MPa, keskmiselt 93.97 MPa.

See uurimus laiendab varasemat tööd in situ ressursside kasutamisel, näidates potentsiaali kasutada sulanud kuu regoliidi Kuu infrastruktuuri ehitamiseks. Edasise arengu käigus võib sulanud kuutolmul sõitmine saada reaalsuseks, pakkudes tulevastele Kuu-uurijatele usaldusväärset ja vastupidavat transporti.

Allikad:

– Loodusteaduslikud aruanded: Juan-Carlos Ginés-Palomares „Kuu regoliitsimulandi suurte elementide lasersulatamine Kuu sillutamiseks”