Uus pealkiri: Peegeldava tööriistakoti leidmine Maa orbiidil: haruldane tähevaatlusvõimalus

Maa orbiidil on arenenud omapärane sündmus, mis köidab nii tähevaatlejaid kui ka kosmosehuvilisi. Kosmosekõnni ajal toimunud juhuslik vabanemine viis uue taevase olemuse loomiseni - kosmoses vabalt hõljuva tööriistakoti. Tööriistakomplekt, mille NASA astronaudid Jasmin Moghbeli ja Loral O'Hara välja andsid väljaspool Rahvusvahelist Kosmosejaama (ISS) remonti tehes, on liikunud ümber planeedi hämmastava kiirusega, umbes 17,000 XNUMX miili tunnis.

Koti peegeldav pind on pärast tahtmatut vabastamist muutnud selle erinevates piirkondades nähtavaks. Praegused vaatlused näitavad, et tööriistakott on muutunud selgeks orbiidiobjektiks või kosmoseprahiks. USA kosmosejõud jälgivad praegu aktiivselt oma trajektoori.

Neile, kes soovivad sellele erakordsele nähtusele pilgu heita, on vaja binoklit või teleskoopi. Kuigi tööriistakott on suhteliselt väike, võimaldab selle kõrge peegeldusvõime õigetes tingimustes nähtavust. Täna õhtul (21. novembril) võib Ühendkuningriigi teatud piirkondade, sealhulgas Lõuna-Walesi, Cotswoldsi ja Oxfordshire'i elanikel olla võimalus seda varaõhtustel tundidel märgata. Öö edenedes liigub tööriistakott eeldatavasti üle Põhja-Londoni ja idaranniku.

Nägemisvõimaluste suurendamiseks jälgige ilmastikuolusid. Lõuna-Suurbritannia elanikel võib olla parim nähtavus ajavahemikus 6–24. Siiski on teateid, et tööriistakoti vaatlemiseks on optimaalne aeg 6. novembril kell 34–24.

Astrofüüsik Jonathan McDowell Harvardi astrofüüsika keskusest selgitab, et tööriistakott ei ole stabiilsel orbiidil ega jää lõputult nähtavaks. Selle asemel ennustatakse, et see siseneb uuesti Maa atmosfääri ja laguneb täielikult mõne kuu jooksul.

Kasutage seda haruldast võimalust olla tunnistajaks inimeste loodud objektide ja ruumi avaruse lähenemisele. Hoidke oma pilk taevas ja kogege meie kosmilise naabruskonna kütkestavat ilu.

FAQ

K: Kuidas ma saan orbiidil märgata peegeldavat tööriistakotti?

V: Tööriistakoti leidmiseks vajate binoklit või teleskoopi. Otsige seda kindlates piirkondades määratud aja jooksul, näiteks Lõuna-Walesis, Cotswoldsis ja Oxfordshire'is varaõhtul. Hiljem peaks see läbima Põhja-Londoni ja idaranniku.

K: Millal on parim aeg tööriistakotti näha?

V: Soovitatav aeg tööriistakotti jälgida on 24. novembril kell 5-30. Lõuna-Suurbritannia elanikel, eriti sellistes piirkondades nagu Lõuna-Wales, Cotswolds ja Oxfordshire, on suurim nähtavuse võimalus ajavahemikus 5–41.

K: Kas tööriistakott jääb lõputult nähtavaks?

V: Ei, tööriistakott ei ole stabiilsel orbiidil ja peaks mõne kuu jooksul uuesti Maa atmosfääri sisenema. Kui see juhtub, põleb see täielikult ära.

K: Kes jälgib tööriistakoti trajektoori?

V: USA kosmosejõud jälgivad aktiivselt tööriistakoti pööratud orbitaalobjekti trajektoori.