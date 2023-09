Stressist põhjustatud unehäirete närviraja ja ereda valguse ravi rolli mõistmine

By

Hiina Jinani ülikooli teadlased on avastanud närviraja, mis seob kroonilise stressi ja unehäiretega. Uuring, mis hõlmas hiiremudeleid ja avaldati ajakirjas PLOS Biology, tõi esile lateraalse habenula, valgussignaalide suhtes tundliku ajupiirkonna, üliolulise rolli. Selle piirkonna aktiveerimine mõjutas mitte-REM-une mustreid.

Teadlased leidsid ka, et ereda valgusega ravi pärssis teatud neuroneid, vähendades stressist tingitud unehäireid. On teada, et ereda valgusega ravi parandab unehäiretega inimestel und, kuid selle mõju stressist põhjustatud unehäiretele oli varem teadmata. Uurides külgmise habenula funktsiooni, suutsid teadlased kindlaks teha, kuidas ereda valgusega ravi neutraliseerib stressi mõju unele.

Esitati hüpotees, et selles nähtuses mängis olulist rolli lateraalne habenula, mis võtab vastu silmadest valgussignaale ja võib mõjutada teisi und reguleerivaid ajuosi. Mitmete kemogeneetiliste ja optogeneetiliste uuringute abil kinnitas meeskond seda teooriat ja iseloomustas täielikult närvirada. Külgmise habenula aktiveerimine põhjustas tavapärasest suuremas koguses mitte-REM-une, samas kui selle piirkonna pärssimine takistas stressis hiirtel ebatavaliselt suures koguses mitte-REM-une.

Lisaks leidsid teadlased, et külgmise habenula ja rostromediaalse tegmentaalse tuuma (RMT) vaheline seos on kriitilise tähtsusega. Habenulast RMT-le signaale saatvate neuronite aktiveerimine jäljendas stressi mõju unele, samas kui nende neuronite inhibeerimine stressis hiirtel simuleeris ereda valgusega ravi mõju. Leiti, et lateraalse geniculate nucleus (LGN) valgustundlikud neuronid inhibeerivad loomulikult habenula-RMT neuroneid, mis selgitab, miks ereda valgusega ravi võib vähendada stressist põhjustatud kõrvalekaldeid mitte-REM-unes.

Stressist põhjustatud unehäirete närviraja ja ereda valgusega ravi taga olevate mehhanismide mõistmine võib aidata välja töötada tõhusaid valgusravi ja sellele rajale suunatud farmakoloogilisi sekkumisi. Kaasautor Chaoran Ren märkis, et "on tuvastatud vooluringi mehhanism, mis selgitab ereda valgusega ravi mõju unehäiretele, mis on põhjustatud hiirte kroonilisest stressist."

