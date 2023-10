Teadlased avastavad rauaaatomite liikumise Maa tahkes sisemises tuumas

Teadlased tegid hiljuti murrangulise avastuse rauaaatomite liikumise kohta Maa tahkes sisemises tuumas. See uus leid heidab valgust meie planeedi tuuma keerukale dünaamikale ja annab ülevaate Maa magnetväljast.

Maa tuum jaguneb kaheks osaks: vedelaks välissüdamikuks ja tahkeks sisesüdamikuks. Tahke sisemine tuum ei ole vaatamata oma nimele täiesti liikumatu. Mõnda aega on teada, et sisemises tuumas on seismiline aktiivsus, kuid nüüd on teadlased avastanud, et ka üksikud rauaaatomid kogevad liikumist.

See rauaaatomite liikumine tahkes sisemises südamikus mõjutab oluliselt meie arusaamist Maa magnetväljast. Magnetvälja tekitab sularaua liikumine välissüdamikus ja rauaaatomite liikumine sisemises tuumas võib mõjutada planeedi üldist magnetkäitumist.

Maad läbivaid seismilisi laineid uurides suutsid teadlased jälgida peeneid muutusi sisemise tuuma omadustes. Need muutused näitavad raua aatomite liikumist, andes tõendeid selle varem tundmatu nähtuse olemasolu kohta.

Raua aatomite liikumise mõistmine tahkes sisemises tuumas on oluline samm Maa tuuma ja magnetvälja keerulise dünaamika mõistmise suunas. See uuring täiendab meie teadmisi meie planeedi sisemise toimimise kohta ja võib aidata kaasa edusammudele sellistes valdkondades nagu geofüüsika ja geomagnetism.

