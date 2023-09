Pehme robot navigeerib keerulistes keskkondades, kasutades füüsilist intelligentsust

Kokkuvõte: Teadlased on välja töötanud "ajuvaba" pehme roboti, mis suudab iseseisvalt liikuda keerukates keskkondades, kasutades füüsilist intelligentsust. Erinevalt eelmistest mudelitest, mis suutsid pöörduda ainult takistustega kokku puutudes, suudab see robot oma asümmeetrilise disaini tõttu ise pöördeid teha. Robot on valmistatud linditaolistest vedelkristall-elastomeeridest ja see pannakse liikuma, kui see asetatakse ümbritsevast õhust kuumemale pinnale. Mida soojem pind, seda kiiremini see rullib. See ainulaadne liikumine võimaldab robotil liikuda kaarekujuliselt, läbida dünaamilisi labürinte ja vältida paralleelsete objektide vahele jäämist.

Põhja-Carolina osariigi ülikooli teadlaste meeskond on tuginenud oma varasemale tööle pehme roboti navigeerimise alal, et luua uus robot, mis suudab navigeerida veelgi keerukamates ja dünaamilisemates keskkondades. Eelmine pehme robot suutis navigeerida lihtsates labürintides, kuid suutis pöörata ainult siis, kui ta kohtas takistust, mis tõi kaasa võimaluse kinni jääda.

Uus "ajuvaba" robot ei vaja arvuti ega inimese juhendamist, kuna see töötab füüsilise intelligentsuse kaudu. See on valmistatud linditaolistest vedelkristall-elastomeeridest, mis pannakse liikuma, kui need asetatakse ümbritsevast õhust kuumemale pinnale. Lindi pinda puudutav osa tõmbub kokku, kutsudes esile veeremise. Roboti asümmeetriline disain võimaldab teha pöördeid ilma esemega kokku puutumata. See liigub kaarekujuliselt, mis võimaldab tal labürindis navigeerida ilma kinni jäämata ja paralleelsete takistuste vahelt välja vingerdada.

Teadlased on näidanud roboti võimet navigeerida keerulistes labürindites, sealhulgas liikuvate seintega labürindides, ja mahtuda läbi kitsaste ruumide. Nad katsetasid robotit nii metallpinnal kui ka liivas. Selle roboti arendamine on samm edasi pehme roboti disainis, eriti rakendustes, kus nad saavad oma keskkonnast soojusenergiat koguda.

Uuring pealkirjaga "Füüsiliselt intelligentne autonoomne pehme robotlabürindi põgeneja" avaldatakse ajakirjas Science Advances. Uuringut toetasid riikliku teadusfondi stipendiumid.

