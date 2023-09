Meduusid esitavad väljakutse traditsioonilisele arusaamisele õppimisest ilma keskajuta, tekitades evolutsioonilisi teadmisi

Teadlased tegid Kariibi mere kastmeduuside kohta intrigeeriva avastuse – vaatamata sellele, et neil puudub keskaju, saavad need olendid assotsiatsiooni kaudu õppida. Seda kognitiivset võimet, mis varem arvati eeldavat tsentraliseeritud närvisüsteemi, on täheldatud, kui meduusid põrkavad millelegi visuaalse vihjega, et vältida tulevasi kokkupõrkeid. Selle võime avastamiseks tehtud katsed olid kavandatud jäljendama meduuside looduslikku keskkonda, mis viis bioloogiliselt oluliste vaatlusteni. Meduuside väikeste "silma-aju" komplekside, tuntud kui rhopalia, edasine uurimine võib tuua valgust õppimise evolutsioonilisele päritolule.

See murranguline leid seab kahtluse alla pikaajalised seisukohad tunnetusest ja aju vajalikkusest õppimiseks. Kastmeduusid koos teiste lindudega, nagu mereanemoonid, näitavad assotsiatiivset õppimist, kognitiivset protsessi, mida varem arvati vajavat tsentraliseeritud närvisüsteemi. See ilmutus avab uusi vaatenurki õppimise ja tunnetuse arengule, mis viitab sellele, et need võimed võisid elupuus areneda palju varem, kui seni arvati.

Selle uurimistöö tagajärjed ulatuvad kaugemale bioloogia valdkonnast. Nii lihtsa organismi kui meduus õppimismehhanismide mõistmine võib avaldada sügavat mõju tehisintellektile (AI) ja närvivõrkude uurimisele. Meduuside närvisüsteemi detsentraliseeritud olemus, kus iga ropaalium saab iseseisvalt toimida ja õppida, annab ainulaadse mudeli hajutatud õppesüsteemide jaoks.

Kuu meduuside närvivõrkude uuringud on juba andnud ülevaate liikumise reguleerimisest ja närvisüsteemi vastupidavusest. Bonni ülikooli teadlased on isegi välja töötanud matemaatilise mudeli, et uurida, kuidas närvirakkude erutus võimaldab meduuside tõhusat liikumist. See uurimus võib aidata parandada allveerobotite autonoomset juhtimist, mis põhinevad meduuside ujumise põhimõtetel ning neil põhimõtetel võib olla robootika valdkonnas laiemaid rakendusi.

Lisaks võib kasti meduuside õppimismehhanismide uurimine mõjutada ka mittebioloogiliste õppesüsteemide arengut. Mõistes, kuidas lihtne organism nagu meduus õpib ja oma käitumist kohandab, saavad teadlased potentsiaalselt kavandada AI-süsteeme, mis õpivad keskkonnast ja kohanevad sarnasel viisil. See võib viia tugevamate ja kohandatavamate AI-süsteemide loomiseni, mis suudavad tõhusalt töötada keerukates ja ettearvamatutes keskkondades.

Meduuside õppimismehhanismidest saadud arusaamad võivad muuta tehisintellekti ja masinõppe valdkondi. Need võivad aidata sillutada teed uute algoritmide väljatöötamisele, mis õpivad mittetraditsioonilistest allikatest, laiendades tehisintellekti ja masinõppe võimalusi erinevates rakendustes.

