Box Jellyfish'i õppimisvõimed: aken õppimise evolutsiooni

Teadlased on avastanud, et keeruka visuaalse süsteemi poolest tuntud kastmeduusidel on ka õppimisvõime. Need ajuvabad olendid kontrollivad oma keha läbi hajutatud neuronite võrgustiku ja nende kognitiivsete võimete mõistmine võib anda ülevaate õppimise arengust.

Karbis želeedes õppimise uurimine valmistas teadlastele väljakutse, kuna neil oli vaja leida käitumine, mida saaks laboris koolitada. Teadlased eesotsas bioloogi Anders Garmiga Kopenhaageni ülikoolist otsustasid keskenduda kiirele ümber näo liikumisele, mida karbitarretised mangroovijuurtele lähenedes teevad. Kontrast tumedate juurte ja kahvatu vee vahel võib häguste tingimuste tõttu muutuda, mistõttu on tarretistel raske juurteni kaugust mõõta.

Et testida, kas karbitarretised suudavad õppida juurtega kokkupõrget ära tundma ja vältima, lõid teadlased ämbrid vahelduvate tumedate ja heledate triipudega, mis tähistavad juuri ja vett. Kui triibud olid suure kontrastiga, ei jooksnud karbitarretised kordagi ämbriseinte vahele. Kuid väiksema kontrasti korral hakkasid tarretised kokku põrkuma. Pärast paari kokkupõrget muutsid karbitarretised oma käitumist, ujudes seintel olevast mustrist kaugemale ja suurendades näo ümbersuunamise manöövrite arvu.

Edasiste katsete käigus eemaldasid teadlased kasti meduusidest visuaalsed neuronid ja vaatlesid neid tassis. Rakkudele näidati triibulisi pilte, saades samal ajal kokkupõrke simuleerimiseks väikese elektriimpulsi. Mõne minuti jooksul hakkasid rakud andma märku, et meduusid pöörduksid.

Uurijad, kes ei osalenud uuringus, kiitsid tulemusi ja pidasid neid oluliseks edusammuks cnidarianide õppimise päritolu mõistmisel, sealhulgas mereanemoonid, hüdrad ja meduusid.

Tulevaste uuringute eesmärk on tuvastada konkreetsed rakud, mis vastutavad kasti meduuside õppimisvõime eest, ja uurida nendes rakkudes toimuvaid molekulaarseid muutusi, kui need sisaldavad uut teavet. See uuring võib selgitada, kas õppimisvõime on närvirakkude seas universaalne, olenemata nende olemasolust tsentraliseeritud ajustruktuuris.

