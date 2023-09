Meduusid esitavad väljakutse traditsioonilistele uskumustele õppimisvõime kohta

Hoolimata tsentraliseeritud aju puudumisest on meduusidel inimese ja teiste keerukate organismidega sarnased arenenud õppimisvõimed, mis seavad kahtluse alla traditsioonilised uskumused neuraalsete õppeprotsesside kohta. Hiljutises ajakirjas Current Biology avaldatud uuringus õpetasid teadlased Kariibi mere kastmeduusid (Tripedalia cystophora) õppima takistusi märkama ja neist mööda hiilima, näidates, et need pealtnäha lihtsad olendid võivad assotsiatiivse õppimise kaudu omandada võime takistusi vältida.

Kariibi mere kastmeduusidel, mis ei ole küünest suuremad, on keeruline visuaalne süsteem, mille kellukesetaolisesse kehasse on paigutatud 24 silma. Nad kasutavad oma nägemist, et navigeerida läbi häguste vete ja hiilida veealuste puujuurte eest, et saaki püüda. Vaadeldes meduusid simuleeritud õpikeskkonnas – hallide ja valgete triipudega kaunistatud ringikujulises paagis – leidsid teadlased, et meduusid parandasid aja jooksul oma navigeerimisoskusi. Nad suurendasid oma keskmist kaugust seinast, neljakordistasid õnnestunud pöörete arvu kokkupõrke vältimiseks ja vähendasid kokkupuudet seinaga.

Teadlased uurisid ka meduuside assotsiatiivse õppimise protsessi. Nad eraldasid meduuside visuaalsed sensoorsed keskused nimega rhopalia, kus on kuus silma ja mis kontrollivad meduuside pulseerivat liikumist. Treenides rhopaaliat hallidele ribadele lähenedes nõrga elektrilise stimulatsiooniga, avastasid teadlased, et struktuur hakkas vastuseks helehallidele ribadele tekitama takistusi vältivaid signaale. See näitas, et visuaalsete ja mehaaniliste stiimulite kombineerimine on meduuside assotsiatiivseks õppimiseks vajalik ja et rhopalia toimib õppekeskusena.

Uuring seab kahtluse alla varasemad arusaamad, et arenenud õpe nõuab tsentraliseeritud aju ning heidab valgust õppimise ja mälu evolutsioonilistele juurtele. Teadlased kavatsevad täiendavalt uurida meduuside närvisüsteemide rakulisi interaktsioone, et lahti harutada mälu kujunemise taga olevad mehhanismid. Isegi kõige lihtsamate närvisüsteemide õppimisvõimete mõistmine võib anda ülevaate põhilistest rakulistest mehhanismidest, mis võisid närvisüsteemi ajaloo alguses välja kujuneda.

