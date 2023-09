Ajurakkude komponendid pärinevad iidsetest meredest

Genoomiregulatsiooni keskuse ekspertide hiljutine uuring avastas, et ajurakkude komponendid esinesid madalas meres umbes 800 miljonit aastat tagasi. Plakoosoane ehk pisikesi mereloomi uurides on teadlased saanud ülevaate neuronite evolutsiooni teekonnast.

Placozoanid, mis on ligikaudu suure liivatera suurused, elavad soojades madalates vetes ja jäävad ellu vetikatest ja mikroobidest toitudes. Vaatamata elundite või eristuvate kehaosade puudumisele peetakse plakoosoane üheks viiest peamisest loomaliinist kõrvuti ktenofooridega, käsnadega, cnidarians ja bilaterians.

Placozoanide olemasolus on kesksel kohal peptidergilised rakud, mis vabastavad peptiide, mis juhivad nende toitumist ja liikumist. Uuringus kasutati "rakuatlaste" loomiseks molekulaar- ja arvutusanalüüse, et mõista nende rakkude arengut ja funktsiooni. Leiti, et need peptidergilised rakud toimisid tänapäevaste neuronite eelkäijatena.

Teadlased avastasid keeruka "vahepealsete" rakutüüpide võrgustiku, mis ühendavad üheksa peamist rakutüüpi plakoosoaanides. Veelgi enam, peptidergilised rakud, mis erinevad teistest rakkudest, näitasid üllatavat sarnasust neuronitega, mis tekkisid miljoneid aastaid hiljem arenenumates organismides. Seda ainulaadset sarnasust neuronitega ei täheldatud varakult hargnevate liikide puhul, nagu käsnad või ktenofoorid.

Uuring paljastas kolm märkimisväärset paralleeli peptidergiliste rakkude ja neuronite vahel. Esiteks diferentseeruvad plakoosoaani rakud sarnaselt neurogeneesiga, mida täheldati knidaarsetel ja kahepoolsetel inimestel. Teiseks on neil rakkudel palju neuronite sõnumiotsa komponente, kuid neil puuduvad tõelise neuroni omadused, näiteks elektriliste signaalide juhtimine. Lõpuks näitas sügav õppimine, et need rakud suhtlevad neuropeptiidide algatatud GPCR-ide kaudu, peegeldades neuronaalset suhtlust.

Evolutsioonilise ajajoone esiletõstmisega näitavad uuringud, et neuronite põhikomponendid kujunesid iidsetes meredes 800 miljonit aastat tagasi. Ligikaudu sajand pärast esivanemate ilmumist arenesid plakooslaste peptidergilised rakud tõenäoliselt neuronite jaoks oluliste omadustega, nagu ioonkanalid ja postsünaptilised karkassid.

Kuigi esimene kaasaegne neuron ilmus hinnanguliselt umbes 650 miljonit aastat tagasi, on ktenofoorides neuronilaadsed rakud, millel on erinevad omadused, mis tõstatab küsimusi neuronite evolutsioonilise trajektoori kohta. Uuringu autorid rõhutavad täiendavate uuringute vajadust nende lahtiste küsimuste lahendamiseks ning neuronite ja teiste rakutüüpide evolutsiooniteedest selgema arusaamise saamiseks.

Kuna genoomne sekveneerimine edeneb, on oodata, et ebatraditsiooniliste mudelloomade, nagu placozoans, ctenofoorid ja käsnad, peidus olevad saladused avatakse järk-järgult, andes elu evolutsioonilisele loole rohkem valgust.

Allikad:

– [Cell Journal](https://www.cell.com/)

– [Genoomilise reguleerimise keskus](https://www.crg.eu/)