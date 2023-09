DishBraini uuring pakub tugevaid tõendeid kriitilise aju hüpoteesi kohta

Cortical Labsi ja Melbourne'i ülikooli teadlaste hiljutine uuring on andnud tugevaid tõendeid aju kriitilise hüpoteesi toetuseks. See hüpotees viitab sellele, et keeruline käitumine inimese ajus võib tekkida ainult siis, kui neuronid on peenelt tasakaalustatud olekus, mida nimetatakse "närvikriitiliseks" seisundiks. Selles olekus võivad väikesed sisendid käivitada ajutegevuse "laviinid".

Teadlased kasutasid 800,000 XNUMX inimese närviraku kogumit, mida nimetatakse DishBrainiks, et uurida, kuidas neuronid teavet töötlevad. Närvivõrku treeniti pongi mängima. Ajakirjas Nature Communications avaldatud uuring on seni tugevaim tõend aju kriitilise hüpoteesi toetuseks.

Uuringu tulemused näitasid, et kui neuronitele antakse ülesandega seotud sensoorne sisend, muutub nende käitumine, pannes nad kõrgendatud olekusse, kus väikesed sisendid võivad vallandada ulatusliku ajutegevuse. Seda peaaegu kriitilist seisundit seostati ülesannete parema täitmisega.

Kuid teadlased leidsid ka, et kriitilisusest üksi ei piisa, et õppimine toimuks närvivõrgus. Õppimine eeldab tagasisideahelat, kus võrgustikule antakse lisateavet oma tegevuse tagajärgede kohta.

Selle uuringu tulemused avaldavad olulist mõju mõistmisele, kuidas inimese aju teavet töötleb, ja võib potentsiaalselt viia neuroloogiliste haiguste uute ravimeetodite väljatöötamiseni. DishBraini mudel annab ainulaadse võimaluse uurida inimese aju ilma loommudelite piiranguteta.

Uuringul on ka potentsiaalseid rakendusi aju-arvuti liideste valdkonnas, mis võivad taastada närvikahjustuste tõttu kaotatud funktsioonid. Tõhusate närviproteeside ja aju-arvuti liideste väljatöötamiseks on oluline mõista, kuidas juhtimis- ja stimulatsioonistrateegiad aju närviahelatega suhtlevad.

Kokkuvõtteks võib öelda, et DishBraini uuring lisab kriitilise ajuhüpoteesi pusle olulise osa ja avab uusi võimalusi ajufunktsiooni mõistmiseks ja neuroloogiliste häirete ravimeetodite väljatöötamiseks.

