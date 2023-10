Kirurg soovitab vanematel mitte osta laserpliiatseid kui mänguasju pärast seda, kui poiss kannatab püsivate silmakahjustuste all

Konsultant lastesilmaarst palub vanematel mitte lasta oma lastel laserpliiatsite kui mänguasjadega mängida, kuna juhtus, et 11-aastane poiss sai püsiva silmakahjustuse. Poiss, keda tuntakse Harry nime all, kaotas selle aasta alguses keskse nägemise ja testid näitasid tema võrkkesta ulatuslikku kahjustust. Nüüd saab ta igakuiseid süste, kuid tema nägemine ei pruugi kunagi täielikult taastuda.

Harryt raviv kirurg Aabgina Shafi paljastas, et Yorkshire'is on praegu ravil veel neli last laserpliiatsite põhjustatud sarnaste kahjustuste tõttu. Miss Shafi rõhutas, et nende seadmete tekitatud kahju võib põhjustada pimedaksjäämist või muid pöördumatuid vigastusi, mistõttu on vaja elukestvat jälgimist. Kuigi liikuva sõiduki pihta laseriga on ebaseaduslik, on Ühendkuningriigis laserpliiatsite müümine ja omamine seaduslik.

Miss Shafi selgitas, et paljud turul saadaolevad laserpliiatsid ei vasta EL-i ohutusstandarditele, mõned neist ületavad märgistatud võimsust. Ta hoiatas, et kuigi lapsed võivad nautida nende pliiatsite kasutamist õhupallide hüppamiseks, võib nende silmadele suunamine põhjustada tõsist kahju.

Harry vanemad avastasid kahjustuse põhjuse pärast ta optikasse viimist. Testid näitasid UV-kahjustusi ja just siis meenus tema emale, et tema käes oli laserpliiats. Lisaks parema silma vigastusele näitasid testid vasaku silma kahjustusi, kuigi tema nägemine ei ole praegu kahjustatud.

Harry ema, kes oli laserpliiatsi internetist ostnud, avaldas kahetsust ja soovitas teistel vanematel sama viga mitte teha. Ta rõhutas potentsiaalset pikaajalist mõju oma poja elule, sealhulgas tema karjäärivõimalustele ja juhtimisvõimele.

Juhtum tuletab vanematele meelde, et nad oleksid lastele mänguasju ostes valvsad. Laserpliiatsid võivad tunduda kahjutud, kuid neil võivad väärkasutamisel olla tõsised tagajärjed. Nii tootjate kui ka tarbijate jaoks on ülioluline seada esikohale ohutus ja tagada toodete vastavus vajalikele standarditele.

