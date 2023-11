Valguse saladuste paljastamine: asimuudi tagasivool ja supervõnkumised

Varssavi ülikooli füüsikateaduskonna teadlased on optika vallas teinud murrangulise avastuse. Kahe päripäeva keeratud valguskiire peale asetades suutsid nad tekitada saadud superpositsiooni tumedates piirkondades vastupäeva. See nähtus, mida tuntakse kui "asimutaalset tagasivoolu", seab kahtluse alla meie klassikalise arusaama valguse käitumisest ja sellel on oluline mõju valguse ja aine interaktsioonide uurimisele.

Traditsiooniliselt eeldame, et objektid liiguvad etteaimataval viisil. Kui me tennisepalli viskame, ei eelda me, et see äkki suunda muudab ja meie juurde tagasi pöördub. Kvantmehaanika valdkonnas võivad osakesed aga omada käitumist. Kvantosakesed võivad teatud aja jooksul liikuda tagurpidi või pöörlema ​​vastupidises suunas, seda nähtust nimetatakse "tagasivooluks".

Kuigi kvantsüsteemides ei ole tagasivoolu eksperimentaalselt täheldatud, on seda edukalt demonstreeritud klassikalises optikas, kasutades valgusvihku. Varssavi ülikooli teadlased tuginesid varasematele töödele ja jälgisid tagasivooluefekti kahes mõõtmes. Kahe negatiivse orbiidi nurkimpulsiga valguskiire peale asetades täheldasid nad lokaalselt positiivset orbitaalset nurkmomenti interferentsimustri tumedates piirkondades.

Selle avastuse tagajärjed on märkimisväärsed. Teadlased kasutasid nähtuse jälgimiseks Shack-Hartmani lainefrondi andurit, süsteemi, mis tagab ruumiliste mõõtmiste jaoks kõrge tundlikkuse. Selline arusaam asimuutlikust tagasivoolust ja supervõnkumisest faasis võib muuta pöördeliseks sellised rakendused nagu optiline püüdmine ja ülitäpsete aatomkellade disain.

Veelgi enam, sellest uurimistööst saadud arusaamad heidavad valgust kvantmehaanika põnevale maailmale ja pakuvad värsket vaatenurka valguse käitumisele. Kui jätkame valguse saladuste lahtiharutamist, võime avastada veelgi erakordsemaid nähtusi, mis seavad kahtluse alla meie olemasolevad teaduslikud raamistikud.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on optikas tagasivool?

Tagasivool viitab nähtusele, kus osakesed või lained võivad teatud aja jooksul tagasi liikuda või pöörlema ​​vastupidises suunas. Seda on edukalt täheldatud klassikalises optikas, kasutades valgusvihku.

Mis on asimutaalne tagasivool?

Asimuutne tagasivool viitab konkreetselt intuitiivsele efektile, mida täheldatakse kahe erineva amplituudi ja negatiivse orbiidi nurkmomendiga valguskiire asetamisel. Selle tulemuseks on lokaalselt positiivse orbiidi nurkmomenti tekkimine tekkiva interferentsi mustri tumedates piirkondades.

Mis on supervõnkumised?

Supervõnkumised tekivad siis, kui superpositsiooni lokaalne võnkumine on kiirem kui selle kiireim Fourier' komponent. Seda kirjeldati esmakordselt 1990. aastal ja sellel on oluline mõju lainete käitumisele. Selle uurimistöö kontekstis on asimutaalse tagasivoolu avaldumises faasis supervõnkumised.

Millised on selle uuringu potentsiaalsed rakendused?

Asimuudi tagasivoolu ja faasi supervõnkumiste mõistmisel on potentsiaalseid rakendusi sellistes valdkondades nagu optiline püüdmine ja ülitäpsete aatomkellade disain. Need teadmised avavad uusi võimalusi valguse ja aine interaktsioonide manipuleerimiseks ja tehnoloogiliste võimaluste edendamiseks.