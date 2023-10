Tohutu avastus: teadlased tuvastavad seni kõige kaugema ja eredaima kiire raadiosaaki

Rahvusvaheline teadlaste meeskond on kiirete raadiopurskete (FRB) uurimisel teinud hämmastava avastuse. Nad on tuvastanud FRB nimega FRB 20220610A, mis pole mitte ainult kõige kaugem vahemaa, mis on kunagi registreeritud, vaid ka üks eredamaid, mida eales täheldatud. FRB 20220610A FRB signaali jõudmine Maale eelmise aasta juunis võttis umbes kaheksa miljardit aastat, muutes selle umbes 50 protsenti vanemaks eelmisest vahemaa rekordiomanikust.

FRB 20220610A poolt vaid mõne millisekundi jooksul vabanev energia on hinnanguliselt samaväärne sellega, mida meie Päike toodab 30 aasta jooksul. See uskumatu heledus eristab FRB 20220610A enamikust varem leitud FRB-dest. Tegelikult on see heledam kui kõik 55 FRB-st, välja arvatud üks, mille Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) varem tuvastas.

Euroopa lõunaobservatooriumi väga suure teleskoobi abil tehtud järelvaatluste käigus jõudis Austraalia juhitud meeskond järeldusele, et FRB 20220610A pärines tõenäoliselt ühinevast galaktikate paarist või kolmikust. See leid ühtib mõne FRB põhjust ümbritseva teooriaga, kuigi on pakutud ka muid võimalikke seletusi, nagu supernoovad ja magnetilised neutronitähed.

Vaatamata FRB-de tundmatule päritolule annavad need põnevad nähtused teadlastele võimaluse hinnata universumi massi. Projekti kaasjuht professor Ryan Shannon selgitab, et universumis puuduvat ainet saab potentsiaalselt tuvastada kiirete raadiopurskete abil: "Kiired raadiopursked tajuvad seda ioniseeritud materjali. Isegi ruumis, mis on peaaegu täiesti tühi, näevad nad kõiki elektrone ja see võimaldab meil mõõta, kui palju asju galaktikate vahel on.

FRB 20220610A avastus toetab ka teooriat, mille pakkus välja varalahkunud Austraalia astronoomi Jean-Pierre Macquart 2020. aastal. Macquart pakkus välja, et universumi massi saab hinnata kiirete raadiopurskete uurimisel. Meeskonna leiud ühtivad nn Macquarti seosega, mis väidab, et mida kaugemal on kiire raadiosaade, seda hajusamat gaasi see galaktikate vahel paljastab. Kuid mitte kõik FRB-d ei järgi seda mustrit, mis rõhutab nende nähtuste keerukust.

Kuigi see läbimurre FRB-de mõistmisel nihutab meie teadmiste piire, nõuab veelgi kaugemate signaalide tuvastamine täiustatud seadmeid. Teadlased ootavad innukalt 2028. aastal tööle hakkava Square Kilometer Array Observatooriumi valmimist, mis võimaldab edasist uurimist ja uute FRB rekordite avastamist.

Allikad:

- BBC uudised

– Science Daily