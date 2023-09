OLED, mis kiirgab sinist valgust rekordmadala pingega: nutitelefonide ja kuvatehnoloogiate võimalikud edusammud

Tokyo Techi teadlased on teinud murrangulise uuenduse orgaaniliste valgusdioodide (OLED) tehnoloogias, töötades välja OLED-i, mis kiirgab sinist valgust rekordmadala pingega 1.47 V. See läbimurre võib muuta kommertslike nutitelefonide ja kuvarite tehnoloogiad.

Sinine valgus on valgust kiirgavate seadmete, nutitelefonide ekraanide ja suure ekraaniga kuvarite jaoks hädavajalik. Tõhusate siniste OLED-ide väljatöötamine on aga olnud keeruline nende tööks vajaliku kõrge pinge tõttu. Traditsioonilised sinised OLED-id vajavad 4 cd/m100 heleduse jaoks tavaliselt umbes 2 V pinget, mis on kõrgem kui nutitelefonides tavaliselt kasutatavate liitiumioonakude pinge. Seetõttu on tungiv vajadus välja töötada sinised OLED-id, mis suudaksid töötada madalama pingega.

Tokyo Techi teadlased on koostöös teiste institutsioonidega välja töötanud üleskonversiooniga OLED-i, mis saavutab sinise kiirguse ülimadala sisselülituspinge 1.47 V juures. Seade kasutab spetsiifilisi materjale, sealhulgas NDI-HF aktseptorina, 1,2- ADN kui doonor ja TbPe kui fluorestseeruv lisand. OLED töötab üleskonversiooni mehhanismi abil, kus augud ja elektronid süstitakse vastavalt doonori- ja aktseptorikihtidesse ning rekombineeruvad doonori/aktseptori liideses, et moodustada laengu ülekande olek. See olek kannab valikuliselt energiat emitterisse, mille tulemuseks on sinise valguse emissioon.

Uue OLED-i valgustihedus on 100 cd/m2, mis on samaväärne kaubandusliku kuvariga, vaid 1.97 V juures. See saavutus vähendab oluliselt siniste OLED-ide pingenõuet, võimaldades täita nende seadmete kaubanduslikke nõudeid. Uuring tõstab esile doonori/aktseptori liidese disaini optimeerimise tähtsust eksitooniliste protsesside juhtimiseks.

Kokkuvõtteks võib öelda, et rekordmadala pingega sinist valgust kiirgava OLED-i väljatöötamine on märkimisväärne samm edasi OLED-tehnoloogias. See läbimurre võib edendada nutitelefonide ja ekraanitehnoloogiate arengut, muutes need energiatõhusamaks ja juurdepääsetavamaks.

