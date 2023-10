Uus mehhanism, mis hõlmab aju veresooni, heidab valgust pikaajalisele mälu kujunemisele

Teadlased on avastanud ajuveresoontega seotud senitundmatu mehhanismi, mis aitab kaasa pikaajalise mälu kujunemise protsessile. Kuigi enamik uuringuid on keskendunud neuronitele õppimise ja mälu mõistmisel, näitavad hiljutised leiud, et ka teised rakutüübid, näiteks peritsüüdid, mängivad rolli.

Peritsüüdid on rakud, mis ääristavad aju väikeste veresoonte seinu ja vastutavad hematoentsefaalbarjääri tervise säilitamise eest. Kuid hiljutised uuringud näitavad, et peritsüüdid võivad olla seotud ka mitmesuguste neuroloogiliste seisunditega, sealhulgas insult, epilepsia ja hulgiskleroos.

Uuringu vanemautor Cristina Alberini rõhutab selle avastuse tähtsust, väites, et veresoonte ja ainevahetusprobleemidega seotud ajuhaigused võivad tuleneda erinevate rakutüüpide vahelise koostöö puudujääkidest. See uudne ülevaade avab uued võimalused selliste seisundite, nagu Alzheimeri tõbi ja dementsus, põhjuste mõistmiseks.

Teadlased uurisid ka valguhormooni, mida nimetatakse insuliinitaoliseks kasvufaktoriks 2 (IGF2), rolli õppimises ja mälus. Nad leidsid, et pärast rottidel ja hiirtel õppimist suurenes peritsüütide IGF2 tase. See avastus tõi kaasa küsimuse, kas peritsüütide IGF2 on vajalik pikaajaliste mälestuste moodustamiseks.

Edasiseks uurimiseks viisid teadlased läbi katsed hiirtega, kus IGF2 tootmine peritsüütides elimineeriti. Nad leidsid, et need hiired ei suutnud moodustada tavaliste hiirtega võrreldes pikaajalisi mälestusi. Täpsemalt, nad näitasid puudujääke nii kontekstuaalses kui ka ruumilises mälus, mis näitab IGF2 tähtsust peritsüütides mälu moodustamisel.

Lisaks täheldasid teadlased, et neuronaalne stimulatsioon viis peritsüütide IGF2 tootmiseni, mis seejärel stimuleeris õppimisega seotud neuronite aktiveerimise mehhanisme. See leid viitab sellele, et pikaajaliste mälestuste moodustamisel on neuronite ja peritsüütide vahel koostöö.

Kokkuvõtteks toob see uuring esile peritsüütide ja nende IGF2 tootmise olulisuse pikaajalise mälu kujunemise keerulises protsessis. Nende mehhanismide mõistmine võib kaasa tuua edusamme mäluga seotud häirete ja neuroloogiliste seisundite ravis.

– Kiran Pandey et al., Neuronaalne aktiivsus juhib IGF2 ekspressiooni peritsüütidest, et moodustada pikaajaline mälu, Neuron (2023).