Vägivaldne toitmine: kuidas ülimassiivsed mustad augud väänavad ja rebivad ruumi-aega

Hiljutine Northwesterni ülikooli teadlaste uuring on seadnud kahtluse alla tavapärase arusaama supermassiivsete mustade aukude toitumisest. Varem arvati, et mustad augud tarbivad ainet järk-järgult pika aja jooksul. Kuid kasutades kõrge eraldusvõimega 3D-simulatsioone, avastasid teadlased, et need kosmilised hiiglased väänavad ja rebivad aegruumi vägivaldselt, et tarbida ainet hämmastavalt kiiresti, lõpetades ühe söömistsükli vaid mõne kuuga.

Meeskond kasutas ühte maailma suurimat superarvutit Summit, et viia läbi 3D-simulatsioon, mis integreeris gaasidünaamika, magnetväljad ja üldrelatiivsusteooria. See simulatsioon andis põhjaliku ülevaate mustade aukude käitumisest ja näitas, et mustad augud väänavad ümbritsevat aegruumi, rebenes akretsiooniketta sisemiseks ja välimiseks alamkettaks. Seejärel neelab must auk sisemise ketta, võimaldades välimise alamketta prahil täita tühimiku.

See protsess, mida tuntakse kui "söö-täida-söö", selgitab potentsiaalselt "muutva välimusega" kvasarite salapärast käitumist. Kvasarid on ülimalt helenduvad galaktika tuumad, mida toidavad ülimassiivsed mustad augud. Muutuva välimusega kvasarite heledus varieerub kiiresti ja järsult, lülitudes sageli sisse ja välja mõne kuu kuni mõne aasta jooksul.

Varasemad teooriad püüdsid selgitada, miks akretsiooniketta sisemine piirkond kadus ja täitus kiiresti. Simulatsioonid näitasid aga, et sisemise ja välimise alamketta lahtiühendamisel algab musta augu "toitmishullus". Konkurents musta augu pöörlemise ning ketta sees tekkiva hõõrdumise ja rõhu vahel viib ketaste rebenemiseni ja sisemise ketta surumiseni sissepoole.

Vastupidiselt varasematele eeldustele näitasid simulatsioonid ka seda, et akretsioonikettad ei pruugi olla joondatud musta augu pöörlemisega. Selle asemel võnguvad sisemised ja välimised alamkettad üksteisest sõltumatult erineva kiiruse ja nurga all. See kogu akretsiooniketta deformatsioon põhjustab gaasiosakeste kokkupõrke, mille tulemuseks on valguse ja energia pursked.

Uus arusaam supermassiivsete mustade aukude toitumisest avab põnevad võimalused nende mõistatuslike kosmiliste olemite edasiseks uurimiseks. See seab kahtluse alla pikaajalised teooriad ja annab täpsema ülevaate nende toitumisharjumustest, pakkudes paremat arusaamist nende käitumist juhtivatest mehhanismidest.

Allikas: Northwesterni ülikooli teadlased