Mustad augud tarbivad oma ümbritsevat keskkonda oodatust kiiremini

Hiljutine Northwesterni ülikooli uuring on heitnud uut valgust mustade aukude ahnusele. Kuigi on teada, et mustad augud ei söö nagu elusorganismid, võimaldab nende gravitatsiooniline tõmbejõud neelata lähedalasuvaid objekte, nagu gaas, tolm ja isegi tähed. Seda protsessi nimetatakse tavaliselt "söömiseks".

Traditsiooniliselt arvati, et mustad augud tarbivad ainet ümbritsevast aeglaselt, järgides klassikalise akretsiooniketta teooria ennustusi. Uus uurimus, mis kasutas täiustatud 3D-simulatsioone, on aga tõestanud, et see oletus on vale.

Uuring näitas, et mustad augud rebivad läbi nende akretsiooniketta hämmastava kiirusega, sisuliselt neelates selle tuulepöörises. Akretsiooniketas on keerlev aineketas, mis keerleb spiraalselt musta auku. See ketas tekib siis, kui must auk on kahendsüsteemis koos kaastähega või kui seda ümbritseb gaasi- ja tolmupilv. Musta augu tohutu gravitatsioonijõud tõmbab need elemendid ligi, pannes need spiraalselt musta augu sügavustesse.

Selle kiirenenud tarbimise avastamine annab väärtuslikku teavet mustade aukude käitumise ja nende mõju kohta nende ümbrusele. Northwesterni ülikooli teadlased loodavad, et see uus arusaam võib aidata teadlastel lahti harutada neid mõistatuslikke kosmilisi üksusi ümbritsevaid saladusi.

Kokkuvõtteks võib öelda, et mustade aukude rahuldamatu nälg sunnib neid ümbritsevat keskkonda tarbima palju kiiremini, kui seni arvati. Oma tohutu gravitatsioonijõu tõttu tarbivad nad kiiresti gaasi, tolmu ja isegi tähti. Hiljutine Northwesterni ülikooli läbiviidud uuring, mis põhineb 3D-simulatsioonidel, on avastanud selle kiirenenud tarbimise, pakkudes uusi teadmisi mustade aukude käitumisest.

Allikad:

– Northwesterni ülikooliõpe