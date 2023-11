M87 ülimassiivse musta augu tabamatu pöörlemine

Murrangulise saavutusena on Yuzhu Cui juhitud rahvusvaheline astronoomide meeskond esitanud lõplikud tõendid hiiglasliku elliptilise galaktika M87 keskel pöörlevast ülimassiivsest mustast august. See avastus lisab M87 pärandile veel ühe verstaposti, mis sai alguse 1918. aastal, kui sellest sai esimene galaktika, mis paljastas oma valgusjoa. Lisaks tegi M87 ajalugu 2019. aastal, kui Event Horizon teleskoop jäädvustas esimese pildi musta augu varjust.

M87 ülimassiivne must auk kaalub vapustavalt 6.5 miljardit päikesemassi, muutes selle meie Linnutee galaktika keskel asuvast mustast august üle tuhande korra massiivsemaks. Nendelt mõistatuslikelt objektidelt andmete hankimine pole lihtne, kuid teadlased kasutasid M87 saladustesse süvenemiseks pretseseerivaid joa ja akretsioonikettaid koos Einsteini üldise relatiivsusteooriaga.

Analüüsides ülemaailmse raadioteleskoopide võrgustiku 17 aasta pikkuseid andmeid, avastas Cui töörühm tähelepanuväärse 11-aastase pretsessioonijoadide tsükli ja avastas, et musta augu ja selle akretsiooniketta pöörlemisteljed on valesti joondatud. See kõrvalekaldumine põhjustab joa nihkumise või kõikumise, mille tulemuseks on pretsessioon. Meeskonna väljatöötatud mudelid ühtivad täpselt vaatlusandmetega, kinnitades, et M87 südames asuv ülimassiivne must auk tõepoolest pöörleb ja mängib energiaülekandemehhanismides üliolulist rolli.

See läbimurre ei tähenda mitte ainult olulist sammu edasi mustade aukude mõistmisel, vaid seab teadlastele ka uusi küsimusi ja väljakutseid. Teadlased soovivad nüüd uurida sellega seotud akretsiooniketta struktuuri ja määrata nii musta augu kui ka ketta pöörlemiskiirused. Nende saladuste lahtiharutamisel loodavad astronoomid saada sügavamat ülevaadet aktiivsete galaktikatuumade, nagu M87, märkimisväärsetest energiat tootvatest mehhanismidest.

Korduma kippuvad küsimused (KKK):

K: Kui kaugel on M87?

V: M87 asub Maast umbes 55 miljoni valgusaasta kaugusel.

K: Kui massiivne on M87 ülimassiivne must auk võrreldes Linnutee omaga?

V: M87 must auk on üle tuhande korra massiivsem kui Linnutee oma.

K: Mis on pretsessioon?

V: Pretsessioon viitab objekti pöörlemistelje orientatsiooni järkjärgulisele muutumisele. M87 musta augu puhul põhjustab selle valesti joondatud telg joa nihkumist või kõikumist, mille tulemuseks on pretsessioon.

K: Mis on akretsioonikettad?

V: Akretsioonikettad on pöörlevad gaasi- ja tolmukettad, mis ümbritsevad objekte nagu mustad augud. Need tekivad siis, kui ümbritsevast ruumist pärit gaas tõmmatakse musta augu gravitatsioonijõu poole.

K: Mis tähtsust on M87 musta augu pöörlemise kinnitamisel?

V: M87 musta augu pöörlemise kinnitamine annab väärtuslikku teavet energiaülekandemehhanismide ja protsesside kohta, mis toimuvad aktiivsetes galaktika tuumades. See avastus aitab astronoomidel paremini mõista mustade aukude teket ja käitumist.

