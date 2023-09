Uus uuring viitab, et Maale lähim must auk võib olla 150 valgusaasta kaugusel

Hiljutine uuring on seadnud kahtluse alla meie arusaama Maale lähimast mustast august. Varasemad uuringud näitasid, et lähim teadaolev must auk asus 1,560 valgusaasta kaugusel. Ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society avaldatud uus uuring viitab aga sellele, et Maast kuni 150 valgusaasta kaugusel võib olla must auk.

Uuring keskendus Hyadese parvele, mis on meie planeedile lähim avatud tähtede parv. Kasutades Euroopa Kosmoseagentuuri Gaia missiooni andmeid, analüüsisid Padova ülikooli ja Barcelona ülikooli teadlased tähtede liikumist ja arengut Hyades'i klastris. Simulatsioonide abil leidsid nad tõendeid, mis viitavad mustade aukude olemasolule klastris või selle läheduses.

Avatud parv on tähtede kogum, mida hoiab lõdvalt koos nende gravitatsioon ja millel on ühised omadused, nagu vanus ja keemiline koostis. Teadlased võrdlesid simulatsiooni tulemusi tähtede tegelike asukohtade ja kiirustega Hyades, mida Gaia satelliit täpselt jälgis. Simulatsioonid näitasid, et klastri keskel või selle läheduses on kaks või kolm musta auku.

Kinnituse korral oleksid need mustad augud meie päikesesüsteemi lähimad kandidaadid. See avastus ei heida valgust mitte ainult mustade aukude jaotusele galaktikas, vaid annab ka ülevaate sellest, kuidas need mõjutavad täheparvede arengut ja aitavad kaasa gravitatsioonilainete allikatele.

Mustad augud on äärmiselt tihedad objektid, mis on tekkinud massiivsete tähtede kokkuvarisemisest. Nende gravitatsioon on nii tugev, et isegi valgus ei pääse sellest välja. Kuigi neid ei saa otseselt jälgida, järeldatakse nende olemasolust tavaliselt, uurides nende mõju ümbritsevale ainele. Näiteks mööduva tähe hävitamine musta augu poolt toob kaasa tuvastatavad röntgenikiirgused.

Gravitatsioonilainete tuvastamine 2015. aastal on mustade aukude uurimist oluliselt edasi viinud. Gravitatsioonilaineid täheldati esmalt 1.3 miljardi valgusaasta kaugusel asuva kahe musta augu kokkupõrkel, mis käivitas nende mõistatuslike taevakehade edasise uurimise.

Allikad:

– Originaalartikkel: [allikas]

– ESA Gaia missioon: [allikas]