Supermassiivsete mustade aukude toitumisharjumused: uus uuring paljastab üllatavad tulemused

Uus Northwesterni ülikooli juhitud uuring seab kahtluse alla varasemad oletused ülimassiivsete mustade aukude toitumisharjumuste kohta. Kui varem arvati, et mustad augud tarbivad oma toitu aeglaselt, siis uued simulatsioonid näitavad, et tegelikult neelavad nad selle palju kiiremini. Selle murrangulise uuringu tulemused avaldatakse 20. septembril ajakirjas The Astrophysical Journal.

Kõrge eraldusvõimega 3D-simulatsioonide kohaselt väänavad pöörlevad mustad augud ümbritsevat aegruumi, põhjustades gaasi kogunemisketta rebenemist sise- ja välimisketasteks. Mustad augud neelavad esmalt sisemise rõnga ja seejärel täidavad välimise alamketta praht tühimiku. See söömise-täidise-söömise protsess toimub mõne kuuga, palju kiiremini, kui seni arvati.

See uus arusaam võib aidata selgitada kvasarite käitumist, mis on ühed eredamad objektid öötaevas. Kvasarid süttivad sageli ja kaovad siis ilma selgituseta. Kvasarites täheldatud kiired muutused on kooskõlas akretsiooniketta sisemiste piirkondade hävimise ja täiendamisega.

Eelmine oletus, et akretsioonikettad olid joondatud musta augu pöörlemisega, on osutunud valeks. Teadlaste läbi viidud simulatsioon näitab, et mustade aukude ümbritsevad piirkonnad on seni arvatust turbulentsemad. Ühte maailma suurimat superarvutit kasutades lõid teadlased õhukese kallutatud akretsiooniketta 3D-simulatsiooni, mis võttis arvesse gaasi dünaamikat, magnetvälju ja üldist relatiivsusteooriat.

Kaadri lohistamisest põhjustatud kõverdumine, nähtus, kus pöörlev must auk tõmbab enda ümber aegruumi, põhjustab kogu ketta kõikumise. Sisemine ketas kõigub kiiremini kui välimised osad, mille tulemuseks on kokkupõrked, mis viivad materjali mustale augule lähemale. Lõpuks puruneb sisemine ketas ülejäänud kettast ja alamkettad hakkavad iseseisvalt arenema.

Rebenemispiirkond, kus sisemine ja välimine alamkettad eralduvad, on koht, kus algab toitumishullus. Musta augu pöörlemine konkureerib ketta sees tekkiva hõõrdumise ja rõhuga, põhjustades sisemise ja välimise ketta kokkupõrke ja surudes sisemise ketta musta augu poole. See protsess loob söömise-täidise-söömise tsükli.

See uuring võib potentsiaalselt selgitada "muutuva välimusega" kvasarite nähtust, kus kvasarid muutuvad kuude kuni aastate jooksul drastiliselt. Teadlaste läbiviidud simulatsioonid annavad võimaliku seletuse nende objektide kiirele heledale ja hämardumisele.

Üldiselt heidab see uuring uut valgust ülimassiivsete mustade aukude keerulistele toitumisharjumustele ja sillutab teed edasistele uuringutele nende käitumise mõistmiseks.

Mõisted:

– Akretsiooniketas: gaasist, tolmust ja muudest ainetest koosnev ketas, mis tiirleb ümber taevaobjekti, näiteks musta augu või noore tähe, enne kui lõpuks objektile kukub.

– Kvaasar: äärmiselt hele ja kaugel asuv aktiivne galaktikatuum, mis kiirgab tohutul hulgal energiat, eriti valguse ja raadiolainetena.

Allikad:

– Astrophysical Journal (uuringute allikas)

– Northwesterni ülikool (teabeallikas teadlaste kohta)