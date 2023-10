Mustad augud võivad eksisteerida ideaalselt tasakaalustatud paaridena, näitavad uuringud

Southamptoni ülikooli teadlased koos kolleegidega Cambridge'i ja Barcelona ülikoolidest on avastanud, et mustad augud võivad potentsiaalselt eksisteerida paaridena, mis on ideaalselt tasakaalustatud ja mida hoiab tasakaalus kosmoloogiline jõud, jäljendades ühte hiiglaslikku musta auku. See leid seab kahtluse alla tavapärased mustade aukude teooriad, mis viitavad sellele, et need võivad kosmoses eksisteerida ainult isoleeritud objektidena.

Mustad augud on astronoomilised objektid, millel on uskumatult tugev gravitatsiooniline tõmbejõud, nii intensiivne, et miski, isegi mitte valgus, ei pääse neist välja. Need on äärmiselt tihedad, massiga, mis mahutab väikesesse ruumi kogu Maa.

Einsteini üldrelatiivsusteoorial põhinevate tavapäraste teooriate kohaselt võivad mustad augud eksisteerida iseseisvalt staatiliste või pöörlevate objektidena. Kuid gravitatsioonijõud tõmbab need lõpuks ligi ja põrkab nad kokku. See eeldus kehtib staatilise universumi puhul, kuid mis siis, kui universum pidevalt paisub?

Teadlased viitavad sellele, et üha laienevas universumis võivad mustade aukude paarid eksisteerida harmoonias, luues illusiooni ühest mustast august. See on võimalik tänu kosmoloogilisele konstandile, mida tuntakse ka kui tumeenergiat, mis võeti kasutusele Einsteini teoorias. Kosmoloogiline konstant põhjustab universumi pideva kiirenduse, mõjutades mustade aukude vastasmõju ja olemasolu.

Keeruliste numbriliste meetodite abil näitas töörühm, et kaks staatilist musta auku võivad eksisteerida tasakaalus, nende gravitatsioonilist külgetõmmet tasakaalustab kosmoloogilise konstandiga seotud paisumine. See tähendab, et isegi laienevas universumis hoiavad mustad augud üksteisest kindlat kaugust. Gravitatsioonijõud kompenseerib paisumist, mis püüab neid lahti tõmmata.

Eemalt vaadates paistaks tasakaalus olevate mustade aukude paar ühe musta auguna, mistõttu on nende kahe eristamise keeruline. See leid avab võimalused edasiseks uurimiseks, kuna teooria võib kehtida ka keerlevate mustade aukude ja potentsiaalselt isegi mitme musta augu kohta.

Uuringu viisid läbi Southamptoni ülikooli, Cambridge'i ülikooli ja Barcelona ülikooli teadlased. Nende leiud avaldati ajakirjas Physical Review Letters ja paber vaadati läbi vaatepunkti artiklina.

