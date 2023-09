Supermassiivsetest mustadest aukudest tuvastati ootamatud hilise algusega raadiolained

Astrofüüsikute meeskond on teinud intrigeeriva avastuse ülimassiivsete mustade aukude kiirgavate raadiolainete kohta. Vastupidiselt varasematele eeldustele võivad need raadiolained püsida sadu päevi pärast seda, kui must auk on tähe laiali rebinud, mis seab kahtluse alla meie arusaama nendest kosmilistest nähtustest.

Meeskond kogus andmeid 24 ülimassiivsest mustast august, kasutades kolme raadioteleskoobi: Very Large Array, MeerKAT ja Australian Telescope Compact Array. Üllataval kombel leidsid nad, et kümme neist mustadest aukudest kiirgasid raadiolaineid 500–2,000 päeva pärast esialgset tähtede lõhkumise sündmust.

See leid on vastuolus varasemate uskumustega, et raadiolained vähenevad nädalate või kuude jooksul pärast musta augu kokkupõrget. Uuringu juhtivautori astrofüüsik Yvette Cendese sõnul tähendab see, et kuni pooled tähte purustavatest mustadest aukudest eraldavad aastaid hiljemgi materjali – nähtust, mida ta nimetab "röhitsemiseks".

Kui täht jõuab mustale augule liiga lähedale, venitab selle tohutu gravitatsiooniline tõmbejõud tähe spagetilaadseks. See loodete katkemise sündmus tekitab universumi ühe eredaima optilise sähvatuse. Umbes 20–30 protsenti neist sündmustest põhjustavad raadiolainete väljavoolu varases staadiumis. Siiski on alates 100. aastatest täheldatud vaid umbes 1990 sellist sündmust.

Tavaliselt, kui on täheldatud loodete häire sündmuse esialgset eredat valgust, kalduvad teadlased oma tähelepanu mujale nihutama. Kuid töörühma eelmine avastus raadiolaineid kiirgavast mustast august aastaid pärast tähe õgimist tekitas uudishimu teiste mustade aukude käitumise vastu.

Teadlased pakuvad välja kaks seletust hilise algusega raadiolainetele. Võimalik, et musta augu ümber oleva prahi stabiilsele orbiidile settimine võtab aega. Teise võimalusena võib praht olla musta auguga nõrgalt seotud ja moodustada keraümbrise, mis tõmbub järk-järgult kokku, moodustades akretsiooniketta. See hilinenud ketta moodustumine võib seletada raadiolainete pikaajalist emissiooni.

See uuring seab kahtluse alla meie arusaama sellest, kuidas ülimassiivsed mustad augud oma ümbrusega suhtlevad. Nende hilise algusega raadiolainete saladuse lahtiharutamiseks on vaja täiendavaid uuringuid ja vaatlusi.

Allikad:

- Arxiv.org (prindieelne server)

– arXiv:2111.04386 [astro-ph.CO]