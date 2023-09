Teadlased toodavad geneetiliselt muundatud siidiusside abil täispikka ämbliku siidikiude

Teadlased on saavutanud suure läbimurde, valmistades edukalt geneetiliselt muundatud siidiusside abil täispikkade ämblikuliste siidikiude. Sellel siidil on tohutu potentsiaal skaleeritava, jätkusuutliku ja kvaliteetse alternatiivina sünteetilistele kiududele nagu nailon.

Siidiussi siid on ainus loomne siidikiud, mida toodetakse kaubanduslikult suures mahus tänu väljakujunenud kasvatusmeetoditele. Tavalisel siidiussi siidil on aga hapra maine. Teisest küljest on ämbliku siid uskumatult tugev ja sitke. Väljakutseks on olnud ämblike kannibalistliku olemuse tõttu ämbliksiidi suuremahuliseks tootmiseks viisi leidmine.

Selles uuringus kasutasid teadlased geneetilise muundamise tehnikaid, et kujundada siidiussid, mis suudaksid toota ämbliku siidikiude. Nad sisestasid siidiussi DNA-sse orbi kuduvast ämblikust pärit siidivalgu, asendades sellega siidiussi esmase siidivalgu eest vastutava geeni. See lähenemisviis, mida tuntakse kui CRISPR-Cas9, võimaldas ämbliksiidi geeni edukat aktiveerimist ilma siidiusside loomulikku siidi tootmist segamata.

Saadud kiud ületasid ootusi, näidates suurt tõmbetugevust ja sitkust. Üllataval kombel olid kiud ka oodatust paindlikumad. Sellel läbimurdel on märkimisväärne mõju erinevatele tööstusharudele, sealhulgas biomeditsiinitehnikale, kosmosetehnoloogiale ja armee nutikatele materjalidele. Toodetud ämbliksiid on isegi kuus korda sitkem kui kevlar, materjal, mida tavaliselt kasutatakse kuulivestides.

Teadlaste eesmärk on seda protsessi veelgi täpsustada, arendades välja geneetiliselt muundatud siidiussid, mis on võimelised tootma ämbliku siidikiude, kasutades looduslikke ja konstrueeritud aminohappeid. Nad usuvad, et sellel lähenemisviisil on tohutu potentsiaal veelgi tugevamate ja mitmekülgsemate siidikiudude loomiseks.

Võimalus toota geneetiliselt muundatud siidiusside abil ämblik-siidikiude mitte ainult ei paku jätkusuutlikku alternatiivi sünteetilistele kiududele, vaid pakub ka võimalusi ülemaailmsete nõudmiste rahuldamiseks. Kiudusid saab kasutada kirurgiliste õmblustena, rahuldades igal aastal üle 300 miljoni protseduuri.

Allikad:

- Donghua ülikool

– EurekAlert