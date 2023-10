Teadlased oletavad, et Veenusel võis olla laamtektoonika

Hiljutine uuring viitab sellele, et Veenusel, Maa põrgulikult kuumal teisel planeedil, võis kunagi olla laamtektoonika. Laamtektoonika on planeedi väliskoore pidev liikumine ja ümberkujundamine. Kuigi Veenus ei sarnane praegu Maaga, ekstreemsete temperatuuride ja väävelhappepilvedega, usuvad teadlased, et oma nooruses oli Veenusel laamtektoonika. Sellel leidmisel on märkimisväärne mõju Veenuse potentsiaalsele elamiskõlblikkusele.

Houstoni Kuu- ja planeetide instituudi planeediteadlase Matthew B. Welleri sõnul oleks Veenuse laamtektoonika minevikus võinud pakkuda eluks külalislahkemat keskkonda. Laamtektoonikaga seotud geokeemilised reaktsioonid võisid enda alla matta suure osa süsinikdioksiidist, mis aitab kaasa Veenuse ebasobivatele tingimustele tänapäeval, muutes selle potentsiaalselt jahedamaks ja põhjustades vedela vee olemasolu.

Welleri juhitud teadlased viisid läbi arvutisimulatsioone, et uurida Veenuse erinevaid tektoonikamudeleid. Seiskunud kaane mudel, mis sarnaneb Marsi ja Maa kuuga, viitab kindlale väliskoorele, mis ei liigu. Teine mudel, laamtektoonika, hõlmab tektooniliste plaatide liikumist ja levikut, mille tulemusena suureneb vulkaaniline aktiivsus ja gaaside eraldumine. Simulatsioonid näitasid, et laamtektoonika varajane faas, millele järgnes seisva kaanekooriku moodustumine, võib selgitada Veenuse atmosfääris täheldatud lämmastiku taset.

Kuigi leiud on vihjavad, hoiatavad teadlased, kes ei ole uurimistööga seotud, et Veenuse geoloogilise ajaloo kohta lõplike järelduste tegemiseks on vaja rohkem tõendeid. Šveitsi föderaalse tehnoloogiainstituudi planetaarteadlane Cédric Gillmann rõhutas, et mudelipõhistel väljaannetel on piirangud. Arizona osariigi ülikooli maa- ja kosmoseuuringute professor Joseph O'Rourke oletab, et Veenusel võib olla ainulaadne geoloogiline ajalugu, mis erineb nii Maast kui Marsist.

Eelseisvad missioonid Veenusele, sealhulgas NASA Davinci, Veritas ja Euroopa Kosmoseagentuuri EnVision, peaksid andma olulisi andmeid meie naaberplaneedi saladuste edasiseks lahti mõtestamiseks. Need missioonid aitavad teadlastel paremini mõista planeedi geoloogiat ning Maa ja Veenuse erinevuste põhjuseid.

FAQ

1. Mis on laamtektoonika?

Laamtektoonika on teooria, mis kirjeldab planeedi väliskesta suurte tükkide, mida nimetatakse tektoonilisteks plaatideks, liikumist ja vastasmõju. Need plaadid võivad kokku põrgata, üksteisest mööda libiseda või eralduda, mille tulemuseks on erinevad geoloogilised tunnused, nagu mäed, maavärinad ja vulkaaniline tegevus.

2. Kas Veenus võis kunagi olla elamiskõlbulik?

Uuring viitab sellele, et Veenuse minevikus esineva laamtektoonika põhjal on võimalik, et planeet oli miljardeid aastaid tagasi elamiskõlblikum. Laamtektoonikaga seotud geokeemilised reaktsioonid võisid matta enda alla märkimisväärses koguses süsinikdioksiidi, mille tulemuseks on jahedam Veenus koos potentsiaalselt vedelama veega.

3. Kuidas aitavad tulevased missioonid Veenusele kaasa meie arusaamisele?

Tulevased missioonid, nagu NASA Davinci, Veritas ja Euroopa Kosmoseagentuuri EnVision, koguvad uusi andmeid Veenuse atmosfääri, pinna ja geoloogilise aktiivsuse kohta. Need missioonid annavad väärtuslikku ülevaadet Veenuse praegustest tingimustest ja geoloogilisest ajaloost, aidates teadlastel kokku panna pusle selle kohta, kuidas Veenus aja jooksul Maast lahku läks.