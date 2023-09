Webbi teleskoop avastas eksoplaneedi K2-18 b atmosfääris metaani ja süsinikdioksiidi

NASA James Webbi kosmoseteleskoobi uus uurimine näitas, et eksoplaneedi K2-18 b atmosfääris leidub süsinikku sisaldavaid molekule, sealhulgas metaani ja süsinikdioksiidi. K2-18 b, mis on Maast 8.6 korda massiivsem, tiirleb elamiskõlblikus tsoonis ümber jaheda kääbustähe ja asub Maast 120 valgusaasta kaugusel.

Need leiud täiendavad hiljutisi uuringuid, mis viitavad sellele, et K2-18 b võib olla Hyceani eksoplaneet, mis tähendab, et sellel võib olla vesinikurikas atmosfäär ja ookeaniga kaetud pind. See avastus annab põneva pilgu planeedile, erinevalt meie päikesesüsteemist, ja loob huvitavaid väljavaateid potentsiaalselt elamiskõlblike maailmade kohta mujal universumis.

James Webbi kosmoseteleskoop sai K2-18 b spektrid, mis näitasid eksoplaneedi atmosfääris rohkesti metaani ja süsinikdioksiidi. Ammoniaagi puudus toetab veelgi hüpoteesi, et K2-18 b vesinikurikka atmosfääri all võib olla ookean. Lisaks on võimalik tuvastada molekul nimega dimetüülsulfiid, mida Maal toodab ainult elu. Selle olemasolu kinnitamiseks on siiski vaja täiendavat valideerimist.

Ettepanek, et K2-18 b võiks olla Hyceani eksoplaneet, on intrigeeriv, sest arvatakse, et need maailmad on paljulubavad keskkonnad, kus otsida tõendeid elu kohta eksoplaneetidel. Suuremad Hyceani maailmad on väiksemate kiviste planeetidega võrreldes oluliselt soodsamad atmosfäärivaatlusteks.

Kuigi K2-18 b asub elamiskõlblikus tsoonis ja sisaldab süsinikku kandvaid molekule, ei tähenda see tingimata, et planeet suudab elu toetada. Selle suur suurus viitab sellele, et selle sisemuses on suur kõrgsurvejää mantel, mis sarnaneb Neptuuniga.

Need avastused rõhutavad mitmekesiste elamiskeskkondade arvestamise tähtsust mujal universumis elu otsimisel. Tulevased vaatlused James Webbi kosmoseteleskoobiga annavad täiendava ülevaate K2-18 b atmosfäärist ja potentsiaalselt kinnitavad dimetüülsulfiidi olemasolu.

– Eksoplaneet: eksoplaneet (või päikeseväline planeet) on planeet, mis asub väljaspool meie päikesesüsteemi ja tiirleb ümber mõne muu tähe kui Päike.

– NASA: 1958. aastal asutatud riiklik lennundus- ja kosmoseamet (NASA) on Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsuse sõltumatu asutus, mis keskendub kosmoseuuringutele ja teadusuuringutele.

– James Webbi kosmoseteleskoop: James Webbi kosmoseteleskoop (JWST või Webb) on tiirlev infrapuna-observatoorium, mis täiendab Hubble'i kosmoseteleskoobi avastusi.